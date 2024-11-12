Умеете ли вы любить? Проверьте себя по этой инструкции

Чтобы понять, какой язык любви важен для вашего партнера, наблюдайте за его реакцией на ваши действия и вопросы. Например, если партнер всегда радуется, когда вы уделяете ему внимание, возможно, его язык — качественное время. Если же он восхищается подарками, даже маленькими, его язык может быть подарки.