Отношения помогают бороться с депрессией? Неожиданные заключения учёных

Хотя исследование и указывает на потенциальные преимущества совместного проживания, оно не пропагандирует брак как панацею от депрессии. Доктор Вероника Ламарш из Университета Эссекса отмечает, что не только наличие партнёра, но и качество отношений имеет ключевое значение. Более того, те, кто ощущает себя комфортно в одиночестве, могут демонстрировать такие же положительные результаты в плане психического здоровья, как и те, кто состоит в браке.