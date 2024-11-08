Отношения помогают бороться с депрессией? Неожиданные заключения учёных

Posted 8 ноября, 12:15
Published 8 ноября, 12:15
Modified 8 ноября, 12:18
Updated 8 ноября, 12:18
Исследование, проведенное командой под руководством доктора Кефенга Ли из Политехнического университета Макао, анализировало данные участников из семи стран, среди которых Китай, США, Великобритания, Южная Корея и Индонезия. Всего 22 490 участников заявили о симптомах депрессии, что позволило учёным выявить зависимость между отношениями и психическим здоровьем.
Хотя связь между семейным положением и депрессией прослеживается во всех странах, учёные отмечают, что факторы риска могут различаться в зависимости от пола, уровня образования и культурных особенностей.
Например, в западных странах холостые мужчины сталкиваются с более высоким риском депрессии по сравнению с незамужними женщинами. Кроме того, люди с высшим образованием подвержены более высокому риску, что может быть связано с давлением и высокими ожиданиями, характерными для таких культурных групп.
В некоторых странах, таких как Китай и Мексика, были выявлены связи между депрессией и вредными привычками. Холостые люди чаще употребляют алкоголь и курят, что может усугублять риск развития депрессии.
Хотя исследование и указывает на потенциальные преимущества совместного проживания, оно не пропагандирует брак как панацею от депрессии. Доктор Вероника Ламарш из Университета Эссекса отмечает, что не только наличие партнёра, но и качество отношений имеет ключевое значение. Более того, те, кто ощущает себя комфортно в одиночестве, могут демонстрировать такие же положительные результаты в плане психического здоровья, как и те, кто состоит в браке.
Источник: theguardian.com