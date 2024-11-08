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Posted 8 ноября, 12:15

Published 8 ноября, 12:15

Modified 8 ноября, 12:18

Updated 8 ноября, 12:18

Отношения помогают бороться с депрессией? Неожиданные заключения учёных

Отношения помогают бороться с депрессией? Неожиданные заключения учёных

8 ноября 2024, 12:15
Фото: 1MI.
Жизнь с партнёром может снижать риск депрессии. Анализ данных более чем 100 000 человек из разных стран показал, что у людей, живущих в отношениях, вероятность депрессии на 86% ниже, чем у тех, кто живет один. Однако, как отмечают учёные, решающее значение имеет качество этих отношений.

Исследование, проведенное командой под руководством доктора Кефенга Ли из Политехнического университета Макао, анализировало данные участников из семи стран, среди которых Китай, США, Великобритания, Южная Корея и Индонезия. Всего 22 490 участников заявили о симптомах депрессии, что позволило учёным выявить зависимость между отношениями и психическим здоровьем.

Ключевые факторы риска: пол, уровень образования и вредные привычки

Хотя связь между семейным положением и депрессией прослеживается во всех странах, учёные отмечают, что факторы риска могут различаться в зависимости от пола, уровня образования и культурных особенностей.

Например, в западных странах холостые мужчины сталкиваются с более высоким риском депрессии по сравнению с незамужними женщинами. Кроме того, люди с высшим образованием подвержены более высокому риску, что может быть связано с давлением и высокими ожиданиями, характерными для таких культурных групп.

В некоторых странах, таких как Китай и Мексика, были выявлены связи между депрессией и вредными привычками. Холостые люди чаще употребляют алкоголь и курят, что может усугублять риск развития депрессии.

Так что, сразу в ЗАГС?

Хотя исследование и указывает на потенциальные преимущества совместного проживания, оно не пропагандирует брак как панацею от депрессии. Доктор Вероника Ламарш из Университета Эссекса отмечает, что не только наличие партнёра, но и качество отношений имеет ключевое значение. Более того, те, кто ощущает себя комфортно в одиночестве, могут демонстрировать такие же положительные результаты в плане психического здоровья, как и те, кто состоит в браке.

Источник: theguardian.com

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