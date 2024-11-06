Клин клином вышибают? Почему опасно искать «отношения на замену»

Rebound relationship — это отношения, начатые вскоре после разрыва с предыдущим партнёром. Главная цель таких связей, как правило, — облегчить боль от расставания, отвлечься и быстрее забыть прошлую любовь. Но, как показывает опыт, подобные связи редко приносят долгосрочную пользу. Часто они становятся временной мерой, не решая внутренних проблем и не давая человеку времени на полноценное восстановление.