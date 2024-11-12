«Трансюжстрой» — лидер рейтинга ответственного бизнеса среди белгородских компаний

Posted 12 ноября, 06:00
Published 12 ноября, 06:00
Modified 12 ноября, 06:00
Updated 12 ноября, 06:00
Это комплексная оценка «здоровья» субъектов предпринимательской деятельности, направленная на определение уровня их благонадежности, социальной и экологической ответственности. На первом месте среди участников рейтинга из Белгородской области — «Трансюжстрой»*.
Оценка проводилась по трём показателям. Это, во-первых, степень воздействия на окружающую среду, использование наилучших доступных технологий и реализация экологических проектов. Во-вторых — работа с кадрами: уровень оплаты труда, собственные социальные и демографические программы, благотворительные проекты. В-третьих — взаимодействие с государством: налоговая история, деловая репутация, социальное инвестирование в регионах присутствия, взаимодействие с бизнес-объединениями. Компания «Трансюжстрой» набрала 110 баллов из 160 возможных и получила престижный статус ААА.
Напомним, участие в жизни белгородцев, неравнодушие и поддержка — важная часть работы для «Трансюжстрой» благодаря принципу социальной ответственности. Например, несколько лет назад компания восстановила Свято-Покровский храм в селе Тростенец, построенный ещё в 1882 году.
В 2023 году «Трансюжстрой» предоставил квартиру для проекта по адаптации молодых белгородцев с ментальными особенностями — он реализуется для того, чтобы у людей с аутизмом старше 18 лет формировались важные жизненные компетенции и навыки для самостоятельной жизни.
Компания является соорганизатором фестивалей «Новогодние чудеса» и «Летние чудеса», которые проходят по инициативе губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, а также многих других значимых для жителей области событий. Например, «Трансюжстрой» традиционно выступает партнером Международного фестиваля садов и цветов «Белгород в цвету» и представляет авторские проекты: «Сад возможностей» — инклюзивный сад с терапевтическим эффектом для людей с ОВЗ (2021), сад «Энциклопедия природы» (2023), позже переданный детскому саду — начальной школе №55. Компания также традиционно поддерживает развитие шахматного спорта в области: в 2022 году отреставрировала шахматно-шашечный клуб в Центральном парке Белгорода и провела для любителей турнир с участием легендарного чемпиона мира Анатолия Карпова. В 2024 году «Трансюжстрой» стал спонсором поездки юного воспитанника шахматного отделения белгородской спортивной школы №4 Даниила Волошкина на международный турнир по быстрым шахматам в Ташкент (Даниил занял третье место и получил бронзу).
«Высокая оценка нашей работы независимыми экспертами — это очень важно. Но главное — мы знаем, что должны расти, и видим, в каком направлении нужно двигаться. Мы будем и дальше становиться более открытыми, продолжать развивать команду, уделять внимание работе с окружающей средой, создавать современные экологичные и социально ориентированные проекты», — говорит Рустам Рамазанов, генеральный директор «Трансюжстрой».
* ООО «Специализированный застройщик „Трансюжстрой“