«Трансюжстрой» — лидер рейтинга ответственного бизнеса среди белгородских компаний

Компания является соорганизатором фестивалей «Новогодние чудеса» и «Летние чудеса», которые проходят по инициативе губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, а также многих других значимых для жителей области событий. Например, «Трансюжстрой» традиционно выступает партнером Международного фестиваля садов и цветов «Белгород в цвету» и представляет авторские проекты: «Сад возможностей» — инклюзивный сад с терапевтическим эффектом для людей с ОВЗ (2021), сад «Энциклопедия природы» (2023), позже переданный детскому саду — начальной школе №55. Компания также традиционно поддерживает развитие шахматного спорта в области: в 2022 году отреставрировала шахматно-шашечный клуб в Центральном парке Белгорода и провела для любителей турнир с участием легендарного чемпиона мира Анатолия Карпова. В 2024 году «Трансюжстрой» стал спонсором поездки юного воспитанника шахматного отделения белгородской спортивной школы №4 Даниила Волошкина на международный турнир по быстрым шахматам в Ташкент (Даниил занял третье место и получил бронзу).