«Трансюжстрой» запустил продажу квартир в новых домах микрорайона «Восточный»

«Восточный» – это уютный ЖК в тихом районе города и один из брендовых проектов «Трансюжстрой»: в 2023 году он получил одну из самых престижных премий в области девелопмента – Urban Awards, во многом благодаря тому, что жилой комплекс отличается качественно новыми решениями в архитектуре и дизайне. А еще – в сфере благоустройства территории.