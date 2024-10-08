«Трансюжстрой» запустил продажу квартир в новых домах микрорайона «Восточный»

Posted 8 октября, 09:27
Published 8 октября, 09:27
Modified 8 октября, 09:30
Updated 8 октября, 09:30
«Восточный» – это уютный ЖК в тихом районе города и один из брендовых проектов «Трансюжстрой»: в 2023 году он получил одну из самых престижных премий в области девелопмента – Urban Awards, во многом благодаря тому, что жилой комплекс отличается качественно новыми решениями в архитектуре и дизайне. А еще – в сфере благоустройства территории.
Здесь есть квартиры для разных жизненных сценариев: семейных пар, семей с детьми и тех, кто живет один. Все квартиры сдаются застройщиком в отделке «под ключ». В подъездах, оформленных в едином фирменном стиле – акцентная навигация на стенах, ящики для спама. А еще – просторные колясочные, теплая входная зона и прозрачные подъездные двери.
В квартирах ЖК – индивидуальное отопление. Кроме того, впервые в регионе здесь установили погружные мусорные контейнеры, которые предотвращают появление неприятного запаха, ликвидируют возгорания за счёт аварийных датчиков, экономят место и эстетично вписываются в стилистику комплекса.
Во дворах – спортивные и детские игровые площадки. А современная школа и детский сад находятся в паре минут от дома.
Узнать подробнее о планировках и задать вопросы можно в офисе продаж компании «Трансюжстрой»: +7(958)405-09-36.
ООО «Специализированный застройщик „Трансюжстрой“»
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