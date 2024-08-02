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Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Рендер — ЖК «Яковлева роща»

«Трансюжстрой» дарит полмиллиона на покупку квартиры в ЖК «Луч»

2 августа 2024, 06:53
Рендер — ЖК «Яковлева роща»
Компания «Трансюжстрой» объявила беспрецедентную акцию ко Дню города в Белгороде – квартиру в ЖК «Луч» можно будет приобрести со скидкой до полумиллиона рублей, а квартиру в ЖК «Яковлева роща» – со скидкой до 300 тысяч.

«Белгород и Белгородская область – наш общий дом. Дом – это место, о котором мы заботимся, место, куда хочется возвращаться. И мы рады в День города подарить клиентам возможность приобрести новую квартиру по сниженной цене», – говорят в компании «Трансюжстрой».

Акция продлится с 1 по 10 августа. Полмиллиона рублей – это максимальная скидка, она действует на трехкомнатную квартиру в ЖК «Луч», при покупке двухкомнатной скидка составит 350 тысяч рублей, однокомнатной – 200 тысяч.

Клиенты, которые приобретут трехкомнатную квартиру в ЖК «Яковлева роща» в Строителе, получат скидку 300 тысяч рублей, двухкомнатную – 200 тысяч, однокомнатную – 100 тысяч.

Строительство ЖК «Луч» в Белгороде и ЖК «Яковлева роща» в Строителе идет полным ходом.

ЖК «Луч» — это 1-, 2- и 3-комнатные видовые квартиры в домах 14, 16 и 18 этажей, стильные интерьеры и приятная архитектура. На территории ЖК будет размещен крытый паркинг вместимостью 350 машино-мест. Дом находится в районе с развитой инфраструктурой, и сразу после переезда под рукой будет все необходимое.

ЖК «Яковлева роща» — первый объект «Трансюжстрой» в городе Строитель. Подходит для комфортной семейной жизни и счастливого детства: дома переменной этажности (4 и 5 этажей), безбарьерное пространство, продуманная навигация, удобные функциональные холлы и красивая отделка в квартирах «под ключ». А еще — балконы с панорамным остеклением. 40 планировочных решений подойдут как для молодых людей и семейных пар с детьми, так и для людей почтенного возраста.

Чтобы подробнее узнать об акции, необходимо обратиться в офис продаж. Менеджеры расскажут про все варианты и подберут самые выгодные условия для покупки квартиры: +7(958)405-09-36.

*ЖК «Луч»: Генеральный подрядчик ООО «Специализированный застройщик „Трансюжстрой“»; Застройщик ООО «СЗ „М2 Девелопмент“».

ЖК «Яковлева роща»: Застройщик ООО «Специализированный застройщик „Трансюжстрой“».

Проектная декларация размещена на сайте НАШ.ДОМ.РФ.

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Рендер — ЖК «Яковлева роща»Рендер — ЖК «Яковлева роща»
Рендер — ЖК «Яковлева роща»Рендер — ЖК «Яковлева роща»
Рендер — ЖК «Яковлева роща»Рендер — ЖК «Яковлева роща»
Рендер — ЖК «Яковлева роща»Рендер — ЖК «Яковлева роща»
Рендер — ЖК «Яковлева роща»Рендер — ЖК «Яковлева роща»
Рендер — ЖК «Яковлева роща»
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