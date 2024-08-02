«Трансюжстрой» дарит полмиллиона на покупку квартиры в ЖК «Луч»

ЖК «Яковлева роща» — первый объект «Трансюжстрой» в городе Строитель. Подходит для комфортной семейной жизни и счастливого детства: дома переменной этажности (4 и 5 этажей), безбарьерное пространство, продуманная навигация, удобные функциональные холлы и красивая отделка в квартирах «под ключ». А еще — балконы с панорамным остеклением. 40 планировочных решений подойдут как для молодых людей и семейных пар с детьми, так и для людей почтенного возраста.