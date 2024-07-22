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Published Сегодня, 11:28

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Updated Сегодня, 11:34

Рассрочка 0% при покупке жилья от «Трансюжстрой»

Рассрочка 0% при покупке жилья от «Трансюжстрой»

22 июля 2024, 11:28
Фото: «Трансюжстрой»
Компания «Трансюжстрой» объявила о новой акции при покупке жилья: даже после изменения правил жилищного кредитования с господдержкой, квартиру можно приобрести по выгодным условиям.

Застройщик предлагает рассрочку под 0% без переплат. Первоначальный взнос в таком случае составит от 20%, а остаток нужно будет вносить равными платежами ежемесячно. Акция действует до конца августа при покупке квартир в ЖК «Луч» (рассрочка предоставляется до 30 декабря 2025 года) и ЖК «Яковлева роща» в Строителе (рассрочка действует до 30 мая 2025 года).

«В данный момент мы активно продолжаем строительство жилья в Белгородской области. Наглядные примеры — ЖК «Луч» на Харгоре в Белгороде и «Яковлева роща» в Строителе. Квартиры здесь пользуются особым спросом, ведь мы предлагаем жилье комфорт-класса и разные варианты планировок под разные жизненные сценарии, а также удобный вариант оплаты», — говорят в компании «Трансюжстрой».

ЖК «Луч» — это 1-, 2- и 3-комнатные видовые квартиры в домах 14, 16 и 18 этажей, стильные интерьеры и приятная архитектура. На территории ЖК будет размещен крытый паркинг вместимостью 350 машино-мест. Дом находится в районе с развитой инфраструктурой, и сразу после переезда под рукой будет все необходимое.

Фото: «Трансюжстрой»

ЖК«Яковлева роща» — первый объект «Трансюжстрой» в городе Строитель. Подходит для комфортной семейной жизни и счастливого детства: дома переменной этажности (4 и 5 этажей), безбарьерное пространство, продуманная навигация, удобные функциональные холлы и красивая отделка в квартирах «под ключ». А еще — балконы с панорамным остеклением. 40 планировочных решений подойдут как для молодых людей и семейных пар с детьми, так и для людей почтенного возраста.

Чтобы подробнее узнать о выгодных предложениях, необходимо обратиться в офис продаж. Менеджеры расскажут про все варианты и подберут самые выгодные условия для покупки квартиры: +7 (958) 405-09-36.

*ЖК «Луч»: Генеральный подрядчик ООО «Специализированный застройщик „Трансюжстрой“»; Застройщик ООО «СЗ „М2 Девелопмент“».

ЖК «Яковлева роща»: Застройщик ООО «Специализированный застройщик „Трансюжстрой“».

Проектная декларация размещена на сайте НАШ.ДОМ.РФ.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Трансюжстрой#Новости Белгорода#Инфраструктура#Белгород#Балконы#Рассрочка#Менеджеры#Проектная декларация
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