Семейная ипотека вернулась: возможности для клиентов «Трансюжстрой»

Posted 30 октября, 06:57
Published 30 октября, 06:57
Modified 30 октября, 06:59
Updated 30 октября, 06:59
Приобрести квартиры в проектах «Трансюжстрой»* — ЖК «Луч» в Белгороде и ЖК «Яковлева роща» в Строителе — можно на выгодных условиях. Ставка составит от 3,5%, первоначальный взнос — от 20,1%**.
ЖК «Луч» — это 1-, 2- и 3-комнатные видовые квартиры в домах 14, 16 и 18 этажей, стильные интерьеры и приятная архитектура. На территории ЖК будет размещен крытый паркинг вместимостью 350 машино-мест. Дом находится в районе с развитой инфраструктурой, и сразу после переезда под рукой будет все необходимое.
ЖК «Яковлева роща» — первый объект «Трансюжстрой» в городе Строитель. Подходит для комфортной семейной жизни и счастливого детства: дома переменной этажности (4 и 5 этажей), безбарьерное пространство, продуманная навигация, удобные функциональные холлы и красивая отделка в квартирах «под ключ». А еще — балконы с панорамным остеклением. 40 планировочных решений подойдут как для молодых людей и семейных пар с детьми, так и для людей почтенного возраста.
Чтобы подробнее узнать об акции, необходимо обратиться в офис продаж. Менеджеры расскажут про все варианты и подберут самые выгодные условия для покупки квартиры: +7(958)405-09-36.
*ЖК «Луч»: Генеральный подрядчик ООО «Специализированный застройщик „Трансюжстрой“»; Застройщик ООО «СЗ „М2 Девелопмент“».
ЖК «Яковлева роща»: Застройщик ООО «Специализированный застройщик „Трансюжстрой“».
Проектная декларация размещена на сайте НАШ.ДОМ.РФ.
** Не является публичной офертой. Предложение действительно в период с 22.10.2024 по 31.10.2024 г. вкл. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Кредит предоставляется ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.
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