«Трансюжстрой» построил первый в Белгороде дом с террасой на крыше

Комфортная среда выстраивает вокруг себя и сообщество. На крыше ЖК «Привилегия» есть все условия для приятного общения с членами семьи и соседями. На террасе можно пить кофе, работать в специальном коворкинге, заниматься йогой. А еще — любоваться видом на город и окрестности, в вечернее время — с включенной подсветкой, которая создает особенную, волшебную атмосферу. От ветра на террасе защитит специальное ограждение из закаленного стекла — оно размещено по всему периметру крыши. А глаз будут радовать еще и заботливо высаженные на крыше деревья и кустарники: яблони, сирень, шалфей. Некоторые из них, например, можжевельник, будут зелеными целый год.