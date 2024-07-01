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Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

«Трансюжстрой» построил первый в Белгороде дом с террасой на крыше

«Трансюжстрой» построил первый в Белгороде дом с террасой на крыше

1 июля 2024, 11:23
Фото: «Трансюжстрой»
На улице Щорса в Белгороде сдан ЖК «Привилегия» — первый в области дом с уникальной террасой на крыше.

ЖК «Привилегия» — флагманский проект компании «Трансюжстрой». «Терраса на крыше дома — визитная карточка нашего нового жилого комплекса и уникальное для Белгорода продуктовое решение в девелопменте. Для нас очень важно подарить нашим клиентам возможность жить красиво и видеть красоту в повседневности. Поэтому мы создали террасу на крыше, откуда открывается лучший вид на город», — говорят в компании «Трансюжстрой».

Комфортная среда выстраивает вокруг себя и сообщество. На крыше ЖК «Привилегия» есть все условия для приятного общения с членами семьи и соседями. На террасе можно пить кофе, работать в специальном коворкинге, заниматься йогой. А еще — любоваться видом на город и окрестности, в вечернее время — с включенной подсветкой, которая создает особенную, волшебную атмосферу. От ветра на террасе защитит специальное ограждение из закаленного стекла — оно размещено по всему периметру крыши. А глаз будут радовать еще и заботливо высаженные на крыше деревья и кустарники: яблони, сирень, шалфей. Некоторые из них, например, можжевельник, будут зелеными целый год.

Фото: «Трансюжстрой»

Терраса на крыше ЖК «Привилегия» будет доступна только для жителей самого дома. Но в продаже еще остались несколько квартир для тех, кто хочет получить возможность жить с собственным уголком природы прямо на крыше.

При этом дом уже полностью достроен и сдан в эксплуатацию, а жители «Привилегии» уже отмечают новоселье. Квартиры здесь сдаются в чистовой отделке по формату «заезжай и живи». В комнатах установлены даже кондиционеры.

Подробности в офисе продаж по адресу: г. Белгород, ул. Харьковская, д. 5, корп. 1 и по телефону +79584050936.

ООО «Специализированный застройщик «ТЮС».

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#Кристина Семенчук#Квартиры#Трансюжстрой#Новости Белгорода#Новоселье#Белгород#Эксплуатация#ЖК Привилегия#Девелопмент
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