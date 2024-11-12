Совесть белгородцев оценят органы: Милёхин — махинациях с выплатами по аренде

Белгородский чиновник рассказал о махинациях с получением выплат за аренду жилья

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Своё мнение о возможном нецелевом использовании средств людьми высказал замгубернатора Андрей Милёхин. Он также рассказал, что будет с получателями выплат за аренду жилья, которые фактически не живут по указанным адресам.