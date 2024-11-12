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Posted 12 ноября, 08:51

Published 12 ноября, 08:51

Modified 12 ноября, 08:53

Updated 12 ноября, 08:53

Белгородский чиновник рассказал о махинациях с получением выплат за аренду жилья

Совесть белгородцев оценят органы: Милёхин — махинациях с выплатами по аренде

12 ноября 2024, 08:51
Фото: 1MI.

Белгородский чиновник рассказал о махинациях с получением выплат за аренду жилья

Сюжет
Прокуратура
Своё мнение о возможном нецелевом использовании средств людьми высказал замгубернатора Андрей Милёхин. Он также рассказал, что будет с получателями выплат за аренду жилья, которые фактически не живут по указанным адресам.

В Белгородской области в октябре провели проверку получателей выплат за аренду жилья. В некоторых случаях установили, что фактически люди не проживают по указанным адресам. Своё мнение по этому поводу высказал замгубернатора Андрей Милёхин.

Те меры поддержки, которые оказываются за счёт средств областного бюджета, государственных денег, они, получается, не находят своего целевого назначения ввиду подлога. В Белгородской области существуют специально уполномоченный органы. Мы будем обращаться в прокуратуру, чтобы дать оценку действиям людей с точки зрения исполнения законодательства и целевого использования средств. Мы прекрасно понимаем, что в непростой оперативной обстановке, которая сложилась на территории Белгородской области, каждый рубль ценен и важен.
Андрей Милёхин

Чиновник добавил, что если по различным причинам люди находят возможность и им позволяет совесть использовать сложившуюся ситуацию в качестве обогащения, то помимо нравственных оценок, должна быть оценка компетентных органов.

Напомним, на сегодняшний день более 7500 белгородцев получают выплату за аренду жилья.

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