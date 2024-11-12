Переход в никуда: в Белгороде сделали «зебру», а про подход к ней забыли

Posted 12 ноября, 10:08
Published 12 ноября, 10:08
Modified 12 ноября, 10:08
Updated 12 ноября, 10:08
В конце октября председатель Белгородского городского совета Вадим Радченко сообщил о предстоящем обустройстве пешеходного перехода к новой площадке для выгула собак в микрорайоне Молодёжный.
Неделю назад переход был готов, но с одной стороны к нему не подвели подход. По какой именно причине это произошло, остаётся неясным. Однако депутат заверил, что этот вопрос был заранее согласован с управлением по развитию транспортной инфраструктуры и дорожному хозяйству.
До конца ноября текущего года подходы к переходу будут обустроены по временной схеме, а в первом полугодии 2025-го — капитально.