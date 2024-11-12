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Posted 12 ноября, 10:08

Published 12 ноября, 10:08

Modified 12 ноября, 10:08

Updated 12 ноября, 10:08

Тот самый переход в Белгороде

Переход в никуда: в Белгороде сделали «зебру», а про подход к ней забыли

12 ноября 2024, 10:08
Фото: Telegram-канал Вадима Радченко. Тот самый переход в Белгороде

В Белгороде заметили странный пешеходный переход

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Фотофакт
В Белгороде не завершили строительство пешеходного перехода к новой площадке для выгула собак. Переход уже готов, но с одной стороны к нему не подвели подход. Председатель горсовета Вадим Радченко рассказал, когда это исправят.

В конце октября председатель Белгородского городского совета Вадим Радченко сообщил о предстоящем обустройстве пешеходного перехода к новой площадке для выгула собак в микрорайоне Молодёжный.

Неделю назад переход был готов, но с одной стороны к нему не подвели подход. По какой именно причине это произошло, остаётся неясным. Однако депутат заверил, что этот вопрос был заранее согласован с управлением по развитию транспортной инфраструктуры и дорожному хозяйству.

До конца ноября текущего года подходы к переходу будут обустроены по временной схеме, а в первом полугодии 2025-го — капитально.

Ещё один перекрёсток в Белгороде превратится в кольцо. Какой именно?
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#Валерия Колесникова#Город#Фотофакт#Новости Белгорода#Пешеходный переход#Белгород
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