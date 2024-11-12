Переход в никуда: в Белгороде сделали «зебру», а про подход к ней забыли

Неделю назад переход был готов, но с одной стороны к нему не подвели подход. По какой именно причине это произошло, остаётся неясным. Однако депутат заверил, что этот вопрос был заранее согласован с управлением по развитию транспортной инфраструктуры и дорожному хозяйству.