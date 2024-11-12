Родителей белгородских школьников просят сдать деньги на покупку новогодней ёлки?

Posted 12 ноября, 08:17
Published 12 ноября, 08:17
Modified 12 ноября, 08:17
Updated 12 ноября, 08:17
В школе № 28 в Белгороде родителей якобы просят помочь с покупкой ели к Новому году. Об этом некоторые горожане написали в соцсетях.
Обращение заметил мэр Белгорода Валентин Демидов. Он пообещал разобраться в ситуации.
«Вопрос, конечно, для меня непонятный — такого быть не должно. Оказание родительской помощи на те или иные цели возможно только на добровольной основе. Чтобы разобраться в ситуации, напишите мне детали в сообщения и оставьте свой контактный номер. Будем разбираться», — отметил градоначальник.