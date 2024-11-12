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Posted 12 ноября, 08:17

Published 12 ноября, 08:17

Modified 12 ноября, 08:17

Updated 12 ноября, 08:17

Белгородцы жалуются на сбор денег в школе на приобретение ели

Родителей белгородских школьников просят сдать деньги на покупку новогодней ёлки?

12 ноября 2024, 08:17
Фото: 1MI.

Белгородцы жалуются на сбор денег в школе на приобретение ели

Сюжет
Школа
Жалобу в соцсетях оставили родители учеников школы № 28 в Белгороде. По их словам, учителя просят сдать деньги на приобретение ёлки к Новому году. Такого быть не должно, отметил мэр Валентин Демидов.

В школе № 28 в Белгороде родителей якобы просят помочь с покупкой ели к Новому году. Об этом некоторые горожане написали в соцсетях.

Обращение заметил мэр Белгорода Валентин Демидов. Он пообещал разобраться в ситуации.

«Вопрос, конечно, для меня непонятный — такого быть не должно. Оказание родительской помощи на те или иные цели возможно только на добровольной основе. Чтобы разобраться в ситуации, напишите мне детали в сообщения и оставьте свой контактный номер. Будем разбираться», — отметил градоначальник.
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Ёлка#Школа#Новости Белгорода#Белгород#Новогодняя ёлка#Валентин Демидов
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