Родителей белгородских школьников просят сдать деньги на покупку новогодней ёлки?

Белгородцы жалуются на сбор денег в школе на приобретение ели

Сюжет Школа

Жалобу в соцсетях оставили родители учеников школы № 28 в Белгороде. По их словам, учителя просят сдать деньги на приобретение ёлки к Новому году. Такого быть не должно, отметил мэр Валентин Демидов.