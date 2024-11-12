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Posted 12 ноября, 16:10

Published 12 ноября, 16:10

Modified 12 ноября, 16:10

Updated 12 ноября, 16:10

Нежирный тыквенный пирог с хрустящей корочкой: полезный десерт

Нежирный тыквенный пирог с хрустящей корочкой: полезный десерт

12 ноября 2024, 16:10
Фото: Kandinsky.
Тыквенный пирог — классический десерт, который ассоциируется с осенними праздниками. Предлагаем приготовить его в более легкой и полезной версии, которая сохранит вкус.

Ингредиенты

Корочка:

  • 1 стакан быстрорастворимых овсяных хлопьев
  • ¼ стакана цельнозерновой муки
  • ¼ стакана молотого миндаля
  • 2 столовые ложки коричневого сахара
  • ¼ чайной ложки соли
  • 3 столовые ложки растительного масла
  • 1 столовая ложка воды

Начинка:

  • ¼ стакана коричневого сахара
  • ½ чайной ложки молотой корицы
  • ¼ чайной ложки молотого мускатного ореха
  • ¼ чайной ложки соли
  • 1 яйцо, взбитое
  • 4 чайные ложки ванили
  • 1 стакан консервированной тыквы
  • 2/3 стакана обезжиренного молока

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 220°C.
  2. В небольшой миске смешайте овсяные хлопья, муку, молотый миндаль, сахар и соль.
  3. В отдельной емкости с помощью венчика или вилки смешайте растительное масло и воду до образования эмульсии.
  4. Добавьте полученную смесь в сухие ингредиенты и перемешайте. При необходимости добавьте немного воды, чтобы тесто стало пластичным.
  5. Выложите тесто в форму диаметром 23 см и аккуратно расплющите его. Выпекайте 8-10 минут до легкого золотистого цвета.
  6. Уменьшите температуру в духовке до 175°C.
  7. Для начинки в миске смешайте сахар, корицу, мускатный орех и соль.
  8. Добавьте взбитое яйцо и ваниль, хорошо перемешайте.
  9. Добавьте тыкву и молоко, тщательно перемешайте до однородной массы.
  10. Вылейте начинку на предварительно испеченную корочку и выпекайте 45 минут, пока нож, вставленный в центр пирога, не выйдет чистым.

Пищевая ценность (на порцию)

  • Калории: 117
  • Жиры: 8 г
  • Насыщенные жиры: 1 г
  • Углеводы: 24 г
  • Натрий: 153 мг

Источник: health.clevelandclinic.org

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