Нежирный тыквенный пирог с хрустящей корочкой: полезный десерт

Тыквенный пирог — классический десерт, который ассоциируется с осенними праздниками. Предлагаем приготовить его в более легкой и полезной версии, которая сохранит вкус.

Ингредиенты Корочка: 1 стакан быстрорастворимых овсяных хлопьев

¼ стакана цельнозерновой муки

¼ стакана молотого миндаля

2 столовые ложки коричневого сахара

¼ чайной ложки соли

3 столовые ложки растительного масла

1 столовая ложка воды Начинка: ¼ стакана коричневого сахара

½ чайной ложки молотой корицы

¼ чайной ложки молотого мускатного ореха

¼ чайной ложки соли

1 яйцо, взбитое

4 чайные ложки ванили

1 стакан консервированной тыквы

2/3 стакана обезжиренного молока Приготовление Разогрейте духовку до 220°C. В небольшой миске смешайте овсяные хлопья, муку, молотый миндаль, сахар и соль. В отдельной емкости с помощью венчика или вилки смешайте растительное масло и воду до образования эмульсии. Добавьте полученную смесь в сухие ингредиенты и перемешайте. При необходимости добавьте немного воды, чтобы тесто стало пластичным. Выложите тесто в форму диаметром 23 см и аккуратно расплющите его. Выпекайте 8-10 минут до легкого золотистого цвета. Уменьшите температуру в духовке до 175°C. Для начинки в миске смешайте сахар, корицу, мускатный орех и соль. Добавьте взбитое яйцо и ваниль, хорошо перемешайте. Добавьте тыкву и молоко, тщательно перемешайте до однородной массы. Вылейте начинку на предварительно испеченную корочку и выпекайте 45 минут, пока нож, вставленный в центр пирога, не выйдет чистым. Пищевая ценность (на порцию) Калории: 117

Жиры: 8 г

Насыщенные жиры: 1 г

Углеводы: 24 г

Натрий: 153 мг Источник: health.clevelandclinic.org Ризотто с тыквой и сыром бри: изысканное осеннее блюдо Узнать подробнее Читайте также: Согреет даже в снежную осень: рецепт тыквенного латте «как в кофейне» Сливочное масло стало роскошью. Что теперь готовить? 6 вкусных рецептов без масла Следим за фигурой осенью: лёгкий рецепт десерта из хурмы без сахара