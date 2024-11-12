Нежирный тыквенный пирог с хрустящей корочкой: полезный десерт

- 1 стакан быстрорастворимых овсяных хлопьев
- ¼ стакана цельнозерновой муки
- ¼ стакана молотого миндаля
- 2 столовые ложки коричневого сахара
- ¼ чайной ложки соли
- 3 столовые ложки растительного масла
- 1 столовая ложка воды
- ¼ стакана коричневого сахара
- ½ чайной ложки молотой корицы
- ¼ чайной ложки молотого мускатного ореха
- ¼ чайной ложки соли
- 1 яйцо, взбитое
- 4 чайные ложки ванили
- 1 стакан консервированной тыквы
- 2/3 стакана обезжиренного молока
- Разогрейте духовку до 220°C.
- В небольшой миске смешайте овсяные хлопья, муку, молотый миндаль, сахар и соль.
- В отдельной емкости с помощью венчика или вилки смешайте растительное масло и воду до образования эмульсии.
- Добавьте полученную смесь в сухие ингредиенты и перемешайте. При необходимости добавьте немного воды, чтобы тесто стало пластичным.
- Выложите тесто в форму диаметром 23 см и аккуратно расплющите его. Выпекайте 8-10 минут до легкого золотистого цвета.
- Уменьшите температуру в духовке до 175°C.
- Для начинки в миске смешайте сахар, корицу, мускатный орех и соль.
- Добавьте взбитое яйцо и ваниль, хорошо перемешайте.
- Добавьте тыкву и молоко, тщательно перемешайте до однородной массы.
- Вылейте начинку на предварительно испеченную корочку и выпекайте 45 минут, пока нож, вставленный в центр пирога, не выйдет чистым.
Пищевая ценность (на порцию)
- Калории: 117
- Жиры: 8 г
- Насыщенные жиры: 1 г
- Углеводы: 24 г
- Натрий: 153 мг