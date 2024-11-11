Ризотто с тыквой и сыром бри: изысканное осеннее блюдо

Постепенно добавляем горячую воду из кастрюли по одному половнику, тщательно перемешиваем. Как только вода впитается, добавляем ещё. Этот процесс нужно повторить несколько раз, пока рис не станет мягким и впитает всю жидкость. Обычно это занимает около 30 минут.