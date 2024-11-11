Ризотто с тыквой и сыром бри: изысканное осеннее блюдо

Posted 11 ноября, 16:00
Published 11 ноября, 16:00
Modified 11 ноября, 16:00
Updated 11 ноября, 16:00
1. Подготовка тыквы
Для начала нарезаем тыкву на куски и отвариваем её до мягкости. Как только тыква станет мягкой, сливаем воду и превращаем её в пюре с помощью блендера.
2. Подготовка бульона
Заранее кипятим литр воды, добавляем немного соли и перца. Убираем её на маленький огонь, чтобы она оставалась горячей в процессе приготовления.
3. Обжарка чеснока
В сковороде разогреваем сливочное и оливковое масло. Мелко нарезаем чеснок и обжариваем его до мягкости и золотистого цвета, чтобы он отдал свой аромат.
4. Обжарка риса
Добавляем в сковороду рис и обжариваем его 1-2 минуты, пока зерна не станут слегка прозрачными, что поможет раскрыть его вкус и улучшить текстуру в процессе варки.
5. Варка ризотто
Постепенно добавляем горячую воду из кастрюли по одному половнику, тщательно перемешиваем. Как только вода впитается, добавляем ещё. Этот процесс нужно повторить несколько раз, пока рис не станет мягким и впитает всю жидкость. Обычно это занимает около 30 минут.
6. Добавление тыквы и сыра
Когда рис готов, добавляем тыквенное пюре и почти весь тертый пармезан. Перемешиваем все ингредиенты до однородной массы и выключаем огонь. Сыр должен расплавиться, создавая кремовую текстуру ризотто.
7. Завершающий штрих
Разделяем сыр бри пополам. Одну часть нарезаем мелкими кубиками и добавляем в ризотто, чтобы он расплавился в горячем блюде. Оставшуюся часть сыра оставляем для подачи.
8. Подача
При подаче выкладываем на блюдо ризотто, сверху размещаем ломтики сыра бри и посыпаем оставшимся пармезаном для дополнительной кремовости и аромата.
Источник: burninghut.ru