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Posted 11 ноября, 16:00

Published 11 ноября, 16:00

Modified 11 ноября, 16:00

Updated 11 ноября, 16:00

Ризотто с тыквой и сыром бри: изысканное осеннее блюдо

Ризотто с тыквой и сыром бри: изысканное осеннее блюдо

11 ноября 2024, 16:00
Фото: https://dzen.ru/micaelaskitchen
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Сладкая тыква и плавленый бри идеально дополняют друг друга, а сливочная консистенция ризотто делает это блюдо просто незаменимым в холодное время года. Простой в приготовлении и при этом удивительно вкусный, этот рецепт станет прекрасным дополнением к вашему обеду или ужину.

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Круглый рис (арборио) — 1 стакан
  • Тыква — 500 г
  • Сыр бри — 125 г
  • Пармезан — 50 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Сливочное масло — 20 г
  • Перец (черный молотый) — ⅓ ч. л.
  • Соль — по вкусу

Пошаговый рецепт:

1. Подготовка тыквы

Для начала нарезаем тыкву на куски и отвариваем её до мягкости. Как только тыква станет мягкой, сливаем воду и превращаем её в пюре с помощью блендера.

2. Подготовка бульона

Заранее кипятим литр воды, добавляем немного соли и перца. Убираем её на маленький огонь, чтобы она оставалась горячей в процессе приготовления.

3. Обжарка чеснока

В сковороде разогреваем сливочное и оливковое масло. Мелко нарезаем чеснок и обжариваем его до мягкости и золотистого цвета, чтобы он отдал свой аромат.

4. Обжарка риса

Добавляем в сковороду рис и обжариваем его 1-2 минуты, пока зерна не станут слегка прозрачными, что поможет раскрыть его вкус и улучшить текстуру в процессе варки.

5. Варка ризотто

Постепенно добавляем горячую воду из кастрюли по одному половнику, тщательно перемешиваем. Как только вода впитается, добавляем ещё. Этот процесс нужно повторить несколько раз, пока рис не станет мягким и впитает всю жидкость. Обычно это занимает около 30 минут.

6. Добавление тыквы и сыра

Когда рис готов, добавляем тыквенное пюре и почти весь тертый пармезан. Перемешиваем все ингредиенты до однородной массы и выключаем огонь. Сыр должен расплавиться, создавая кремовую текстуру ризотто.

7. Завершающий штрих

Разделяем сыр бри пополам. Одну часть нарезаем мелкими кубиками и добавляем в ризотто, чтобы он расплавился в горячем блюде. Оставшуюся часть сыра оставляем для подачи.

8. Подача

При подаче выкладываем на блюдо ризотто, сверху размещаем ломтики сыра бри и посыпаем оставшимся пармезаном для дополнительной кремовости и аромата.

Советы:

  • Для более яркого вкуса можно добавить немного острых специй, например, красного перца или сушеного тимьяна.
  • Ризотто лучше подавать сразу, так как при повторном разогреве оно может потерять свою нежную текстуру.

Источник: burninghut.ru

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