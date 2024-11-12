Не любишь себя — не полюбишь никого: что с этим делать?

Любовь требует усилий. Чтобы отношения развивались и становились крепче, нужно вкладываться в них. Открыто общайтесь с партнёром о своих целях и желаниях. Как утверждает психолог Сара Шевитц, здоровая коммуникация подразумевает открытое выражение чувств, а не сдерживание эмоций. Важно быть честным и откровенным о том, чего вы ожидаете от этих отношений. Если у вас серьёзные намерения, убедитесь, что ваш партнёр разделяет эти стремления.