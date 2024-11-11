Все Вечные огни в Белгородской области оборудуют системами видеонаблюдения

Вечные огни и огни Памяти, по указу президента, должны находиться под постоянным видеонаблюдением во избежание актов вандализма либо для оказания помощи в поиске вандалов. Однако в Белгородской области, как оказалось, камеры установлены не везде. Об этом сообщили на оперсовещании правительства региона.