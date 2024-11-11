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Posted 11 ноября, 14:16

Published 11 ноября, 14:16

Modified 11 ноября, 14:18

Updated 11 ноября, 14:18

Вечный огонь

Все Вечные огни в Белгородской области оборудуют системами видеонаблюдения

11 ноября 2024, 14:16
Фото: 1MI. Вечный огонь
Сюжет
Новости Белгорода
Согласно президентскому указу, Вечные огни обязательно должны быть оборудованы системами видеонаблюдения. В Белгородской области, объявили на оперсовещании, видеонаблюдение осуществляется не везде. В районах и округах региона проведут работы по их установке.

Вечные огни и огни Памяти, по указу президента, должны находиться под постоянным видеонаблюдением во избежание актов вандализма либо для оказания помощи в поиске вандалов. Однако в Белгородской области, как оказалось, камеры установлены не везде. Об этом сообщили на оперсовещании правительства региона.

В рамках проведения работ по приведению памятников в порядок главам административных образований Белгородской области поручили устранить в обязательном порядке данную проблему.

Этим летом «Вечные огни» вынужденно отключали. Однако белгородцев предупредили, что это временная мера из-за проведения работ, которые требуют перекрытия подачи газа.

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