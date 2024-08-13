Вечный огонь в Белгороде на время потухнет, причины объяснили в мэрии города

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Для того, чтобы следить за состоянием сетей газоснабжения, необходимо регулярно проводить работы по техобслуживанию. Специалисты в данной области скоро займутся этим вопросом.
Они проверят сети газораспределения в центре города. Работы запланированы на пятницу, 16 августа, на 9:00.
Во время ремонтных работ мемориал «Вечный огонь» на Соборной площади будет обесточен. Это связано с тем, что мемориал работает за счёт подачи газа.
«Загорится» мемориал в тот же день около 16:00.