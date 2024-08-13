Вечный огонь в Белгороде на время потухнет, причины объяснили в мэрии города

В Белгороде временно приостановят подачу газа к мемориалу «Вечный огонь»

Скоро мемориал «Вечный огонь» будет временно отключен. Но белгородцам не стоит пугаться, ведь он быстро заработает вновь. Всё из-за того, что мемориал работает на газе, а на центральных сетях газораспределения планируют провести техническое обслуживание, рассказали в городской администрации.