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Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Мемориал «Вечный огонь» на Соборной площади в Белгороде

Вечный огонь в Белгороде на время потухнет, причины объяснили в мэрии города

13 августа 2024, 13:51
Фото: belregion.ru
Мемориал «Вечный огонь» на Соборной площади в Белгороде

В Белгороде временно приостановят подачу газа к мемориалу «Вечный огонь»

Скоро мемориал «Вечный огонь» будет временно отключен. Но белгородцам не стоит пугаться, ведь он быстро заработает вновь. Всё из-за того, что мемориал работает на газе, а на центральных сетях газораспределения планируют провести техническое обслуживание, рассказали в городской администрации.

Для того, чтобы следить за состоянием сетей газоснабжения, необходимо регулярно проводить работы по техобслуживанию. Специалисты в данной области скоро займутся этим вопросом.

Они проверят сети газораспределения в центре города. Работы запланированы на пятницу, 16 августа, на 9:00.

Во время ремонтных работ мемориал «Вечный огонь» на Соборной площади будет обесточен. Это связано с тем, что мемориал работает за счёт подачи газа.

«Загорится» мемориал в тот же день около 16:00.

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#Валерия Колесникова#Город#Соборная площадь#Новости Белгорода#Вечный огонь#Белгород#Техобслуживание#Газораспределение
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