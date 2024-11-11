Так ли полезен кофе: какая чашка может стать для вас последней?

Кофеин может оставаться в организме до 8 часов, и его употребление ближе к вечеру способно вызвать бессонницу. Люди, которые выпивают более 500 миллиграммов кофеина в день, чаще сталкиваются с трудностями в засыпании и пробуждении, ухудшением качества сна. Интересно, что пожилые люди более чувствительны к действию кофеина, и для них даже одна чашка кофе в вечернее время может привести к беспокойному сну. Также есть люди с генетической предрасположенностью к чувствительносьи кофеина — у них риск бессоницы из-за кофеина больше.