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Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Ройбуш и чай из яупона: какими бодрящими напитками можно заменить кофе?

Ройбуш и чай из яупона: какими бодрящими напитками можно заменить кофе?

8 августа 2024, 11:24
Фото: Изображение Midjourney
Помимо кофе, который любят многие, существуют и другие не менее вкусные напитки. О некоторых из них вы могли слышать, а о других — даже не догадывались. Newia.ru рассказали, какая существует альтернатива кофе.

Насчитывается около десяти различных напитков, которые можно употреблять в качестве замены кофе. Например, всем известный цикорий, который крайне похож на напиток «бодрости», но при этом не содержит в себе кофеин и обеспечивает организм клетчаткой и пребиотиками. Или чай из солодки, обладающий противовоспалительным эффектом и не содержащий кофеина.

Есть и какао, которое содержит теофиллин, теобромин и каплю кофеина. Имбирь с лимоном и мёдом тоже может стать хорошей альтернативой: напиток насыщен витаминами B, C и D и имеет противовоспалительные, детоксикационные и антиоксидантные свойства, но не содержит кофеина.

Также в последнее время многие познакомились с нашумевшими матчей — чаем, внутри которого доза кофеина в два раза выше, чем в самом кофе, и комбучей — пробиотическим продуктом с антиоксидантными свойствами.

Также «утренний» напиток можно заменить:

  • ройбушем — южноафриканским травяным чаем с кальцием, железом, калием и антиоксидантами;
  • масала чаем — крепким чёрным чаем с антиоксидантными свойствами;
  • чаем из яупона — американским растением с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами;
  • йерба мате — напитком, наиболее похожим на кофе, но с землистым и горьким вкусом.
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#Александра Склярова#Замена#Альтернатива#Кофе
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