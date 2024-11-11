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Posted 11 ноября, 10:43

Published 11 ноября, 10:43

Modified 11 ноября, 10:43

Updated 11 ноября, 10:43

Юный велосипедист пострадал в ДТП в Белгородской области

Сбил и скрылся: 12-летний велосипедист пострадал в ДТП под Белгородом

11 ноября 2024, 10:43
Фото: Изображение Midjourney. Юный велосипедист пострадал в ДТП в Белгородской области

Водитель в Белгородской области сбил юного велосипедиста и скрылся с места ДТП

Сюжет
ДТП
Под Белгородом 67-летний водитель сбил 12-летнего велосипедиста и скрылся с места преступления. Автоинспекторы смогли быстро узнать личность подозреваемого, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Вчера, 10 ноября, в 16:55 на улице Белгородская в селе Бобровы Дворы Губкинского округа 67-летний водитель авто Hyundai Elantra наехал на 12-летнего велосипедиста. Ребёнок был на нерегулируемом пешеходном переходе, мальчик не спешился.

Водитель иномарки скрылся с места преступления сразу после аварии. Однако его личность оперативно удалось установить автоинспекторам.

Юный белгородец пострадал, а в отношении водителя завели административный протокол по статье 12.24 КоАП РФ («Нарушение ПДД, повлекшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью») и по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ («Оставление места ДТП»).

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все подробности произошедшей аварии.

Восьмилетний мальчик и 12-летняя девочка пострадали в ДТП под Белгородом
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