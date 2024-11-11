Сбил и скрылся: 12-летний велосипедист пострадал в ДТП под Белгородом

Posted 11 ноября, 10:43
Published 11 ноября, 10:43
Modified 11 ноября, 10:43
Updated 11 ноября, 10:43
Вчера, 10 ноября, в 16:55 на улице Белгородская в селе Бобровы Дворы Губкинского округа 67-летний водитель авто Hyundai Elantra наехал на 12-летнего велосипедиста. Ребёнок был на нерегулируемом пешеходном переходе, мальчик не спешился.
Водитель иномарки скрылся с места преступления сразу после аварии. Однако его личность оперативно удалось установить автоинспекторам.
Юный белгородец пострадал, а в отношении водителя завели административный протокол по статье 12.24 КоАП РФ («Нарушение ПДД, повлекшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью») и по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ («Оставление места ДТП»).
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все подробности произошедшей аварии.