Сбил и скрылся: 12-летний велосипедист пострадал в ДТП под Белгородом

Вчера, 10 ноября, в 16:55 на улице Белгородская в селе Бобровы Дворы Губкинского округа 67-летний водитель авто Hyundai Elantra наехал на 12-летнего велосипедиста. Ребёнок был на нерегулируемом пешеходном переходе, мальчик не спешился.