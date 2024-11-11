Пора становиться вегетерианцами? Замена мяса на рыбу может спасти 750 тысяч жизней

Всё больше исследований указывают на связь между потреблением красного мяса и различными заболеваниями, а также на значительный вред, который оно наносит окружающей среде. В противовес этому, так называемая кормовая рыба, такая как сельдь, сардины и анчоусы, обладает множеством преимуществ: она высокопитательна, экологически чиста и является наиболее распространённой рыбой в мировых океанах.