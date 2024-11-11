Пора становиться вегетерианцами? Замена мяса на рыбу может спасти 750 тысяч жизней

Posted 11 ноября, 08:30
Published 11 ноября, 08:30
Modified 11 ноября, 08:32
Updated 11 ноября, 08:32
Всё больше исследований указывают на связь между потреблением красного мяса и различными заболеваниями, а также на значительный вред, который оно наносит окружающей среде. В противовес этому, так называемая кормовая рыба, такая как сельдь, сардины и анчоусы, обладает множеством преимуществ: она высокопитательна, экологически чиста и является наиболее распространённой рыбой в мировых океанах.
Хотя преимущества кормовой рыбы были известны и раньше, до недавнего времени не было понятно, насколько существенно её замена на красное мясо может снизить уровень заболеваемости во всём мире.
К кормовой рыбе относятся различные мелкие виды рыб, которые обычно используются в качестве корма для других животных. Вот некоторые из них:
Группа японских и австралийских учёных провела масштабное исследование, охватив данные более чем из 130 стран. В их анализе была учтена информация о потреблении пищи, заболеваемости и смертности, а также о влиянии различных продуктов на здоровье.
Это позволило учёным точно оценить, как замена красного мяса на кормовую рыбу может повлиять на распространённость заболеваний, связанных с неправильным питанием, и как это может снизить показатели смертности во всём мире.
Исследование показало, что замена красного мяса на кормовую рыбу могла бы предотвратить около 750 000 смертей в год и значительно сократить количество случаев инвалидности, связанных с пищевыми заболеваниями. Особенно полезна такая диета будет для стран с низким и средним уровнем дохода, где кормовая рыба доступна и распространена, а также где уровень сердечно-сосудистых заболеваний крайне высок.
«Чтобы улучшить здоровье людей и состояние планеты, нам следует сократить потребление красного мяса и перейти к более полезным и экологичным продуктам», — пишут учёные в журнале BMJ Global Health. «По сравнению с красным мясом, морепродукты не только содержат больше необходимых питательных веществ, но и помогают предотвратить неинфекционные заболевания, связанные с питанием».
«Наше исследование демонстрирует, что введение кормовой рыбы в качестве альтернативы красному мясу может существенно повлиять на общественное здоровье, предотвратив до 750 000 смертей от связанных с питанием заболеваний, особенно от ишемической болезни сердца», — добавляют учёные.
Кормовая рыба богата омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, которые могут снизить риск сердечных заболеваний, а также содержит большое количество кальция и витамина B12. Кроме того, она оставляет наименьший углеродный след среди всех источников животной пищи.
Однако в настоящее время три четверти улова кормовой рыбы перерабатываются в рыбий корм и рыбий жир, которые в основном используются в рыбоводстве.
Учёные разработали четыре сценария, каждый из которых отражает различные схемы распределения кормовой рыбы в мире. Для этого они использовали данные о прогнозируемом потреблении красного мяса в 2050 году для 137 стран и исторические сведения о вылове кормовой рыбы в морских экосистемах.
В глобальном масштабе такой подход мог бы предотвратить до 750 000 смертей от заболеваний, связанных с диетой, в 2050 году и сэкономить до 15 миллионов лет жизни без инвалидности.
Хотя ограниченные запасы кормовой рыбы не позволят полностью заменить красное мясо, учёные отмечают, что её использование всё равно значительно снизит глобальную заболеваемость.
«Наш анализ демонстрирует, что кормовая рыба представляет собой многообещающую альтернативу красному мясу», — пишут учёные. «Это исследование подчёркивает необходимость разработки рекомендаций по рыбной пище и политики питания, которые будут учитывать состав потребляемой рыбы в будущем и способствовать увеличению потребления кормовой рыбы».
Источник: theguardian.com