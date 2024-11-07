Теперь дефицит мяса? Вслед за маслом россияне столкнутся с нехваткой индейки

Posted 7 ноября, 14:49
Published 7 ноября, 14:49
Modified 7 ноября, 14:51
Updated 7 ноября, 14:51
Компания «Дамате» — крупнейший производитель индейки в России — сообщила торговым сетям о том, что объёмы производства и поставки птицы будут снижены с середины октября до 10 января 2025 года.
Дело в том, что с 11 сентября площадка для откорма предприятия «Индюшкин двор» в Ростовской области перестала работать из-за поломки системы поддержания микроклимата. Именно поэтому в регионе срочно перевели часть поголовья на забой и переработку раньше срока, из-за чего произошло сокращение запланированных объёмов выпуска охлаждённой индейки за четвертый квартал.
При этом в этом году наблюдается рост спроса на индейку, а наибольший объём продаж этой продукции приходится на период перед Новым годом.