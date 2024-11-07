Теперь дефицит мяса? Вслед за маслом россияне столкнутся с нехваткой индейки

Дело в том, что с 11 сентября площадка для откорма предприятия «Индюшкин двор» в Ростовской области перестала работать из-за поломки системы поддержания микроклимата. Именно поэтому в регионе срочно перевели часть поголовья на забой и переработку раньше срока, из-за чего произошло сокращение запланированных объёмов выпуска охлаждённой индейки за четвертый квартал.