bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября, 14:49

Published 7 ноября, 14:49

Modified 7 ноября, 14:51

Updated 7 ноября, 14:51

Россиянам будет труднее купить индейку из-за поломки оборудования на предприятии

Теперь дефицит мяса? Вслед за маслом россияне столкнутся с нехваткой индейки

7 ноября 2024, 14:49
Фото: 1MI.

Россиянам будет труднее купить индейку из-за поломки оборудования на предприятии

Крупнейший поставщик мяса индейки вынужденно отправил большую часть поголовья на забой из-за поломки оборудования. Из-за этого количество продаваемого мяса снизится под ажиотажный Новый год, сообщили «Ведомости».

Компания «Дамате» — крупнейший производитель индейки в России — сообщила торговым сетям о том, что объёмы производства и поставки птицы будут снижены с середины октября до 10 января 2025 года.

Дело в том, что с 11 сентября площадка для откорма предприятия «Индюшкин двор» в Ростовской области перестала работать из-за поломки системы поддержания микроклимата. Именно поэтому в регионе срочно перевели часть поголовья на забой и переработку раньше срока, из-за чего произошло сокращение запланированных объёмов выпуска охлаждённой индейки за четвертый квартал.

При этом в этом году наблюдается рост спроса на индейку, а наибольший объём продаж этой продукции приходится на период перед Новым годом.

С индейкой или с зелёной фасолью? Безопасны ли влажные корма для ваших кошек
Узнать подробнее
Читайте также:
Магазин в белгородском приграничье торговал курицей и индейкой по завышенной ценеИски Олега Клюки и белгородского кооператива-банкрота к должникам: арбитраж октябряКонсультационная компания хочет отсудить у «Белгородской индейки» 86,4 млн рублей
#Александра Склярова#Общество#Торговые сети#Производитель#Индейка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика