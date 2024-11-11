Арендаторы не торопятся занять здание попавшего под обстрел «Потапыча» в Белгороде

Posted 11 ноября, 07:03
Published 11 ноября, 07:03
Modified 11 ноября, 07:03
Updated 11 ноября, 07:03
После печальных событий в конце декабря 2023 декабря власти оказали финансовую поддержку собственнику, но не арендатору — тогда в здании располагался один из ресторанов белгородской сети «Потапыч».
Владелец Алексей Потапов ранее рассказал Бел.Ру, что «им никто не помог, поэтому они были вынуждены уйти». Он также подтвердил, что участок сдали и там может появиться другое кафе.
Здание действительно планируют сдавать и дальше, но пока желающих не нашлось. На данный момент строители ведут работы над восстановлением помещения и прилегающей территории.