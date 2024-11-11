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Posted 11 ноября, 07:03

Published 11 ноября, 07:03

Modified 11 ноября, 07:03

Updated 11 ноября, 07:03

Здание, где раньше был «Потапыч»

Арендаторы не торопятся занять здание попавшего под обстрел «Потапыча» в Белгороде

11 ноября 2024, 07:03
Фото: «Электромир Максимова | Белгород». Здание, где раньше был «Потапыч»

В мэрии рассказали о судьбе здания «Потапыча» на 50-летия Белгородской области

Сюжет
Новости Белгорода
Бывшее здание «Потапыча» на улице 50-летия Белгородской области наконец восстановили. Ему сильно досталось после массированной атаки ВСУ на город. Пока что здание пустует, у собственника возникли проблемы с поиском арендатора, сообщает «Белгород — это интересно».

После печальных событий в конце декабря 2023 декабря власти оказали финансовую поддержку собственнику, но не арендатору — тогда в здании располагался один из ресторанов белгородской сети «Потапыч».

Владелец Алексей Потапов ранее рассказал Бел.Ру, что «им никто не помог, поэтому они были вынуждены уйти». Он также подтвердил, что участок сдали и там может появиться другое кафе.

Здание действительно планируют сдавать и дальше, но пока желающих не нашлось. На данный момент строители ведут работы над восстановлением помещения и прилегающей территории.

Пострадавший из-за обстрела «Потапыч» в центре Белгорода восстанавливать не будут
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