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Posted 10 ноября, 07:24

Published 10 ноября, 07:24

Modified 10 ноября, 07:26

Updated 10 ноября, 07:26

Жителей ещё двух белгородских поселений избавили от оплаты ЖКУ из-за обстрелов

Жителей ещё двух белгородских поселений избавили от оплаты ЖКУ из-за обстрелов

10 ноября 2024, 07:24
Фото: Изображение Midjourney.
Мера поддержки коснулась двух сёл в Белгородском районе — жителям совсем не будет начисляться плата за ЖКУ. Связано это с неспокойной оперативной обстановкой, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Жителям ещё двух населённых пунктов Белгородской области не будет начисляться плата за жилищно-коммунальные услуги. Речь идёт о двух сёлах Белгородского района — Соловьёвке и Петровке.

Такое решение принял оперативный штаб на прошлой неделе. Поддержку ввели из-за сложной оперативной обстановки. ЖКУ также не начисляется в тех домах и квартирах, которые оказались разрушены из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Напомним, что отменить плату ЖКУ для некоторых белгородцев решили ещё этим летом. Всего такая мера касается тех населённых пунктов, где наблюдается сложная оперативная обстановка. Ознакомиться с полным списком можно в нашем материале.

Некоторым белгородцам сделали послабления по оплате ЖКУ. Кто попал в список?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгородский район#Жку#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрелы
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