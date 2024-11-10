Жителей ещё двух белгородских поселений избавили от оплаты ЖКУ из-за обстрелов

Posted 10 ноября, 07:24
Published 10 ноября, 07:24
Modified 10 ноября, 07:26
Updated 10 ноября, 07:26
Жителям ещё двух населённых пунктов Белгородской области не будет начисляться плата за жилищно-коммунальные услуги. Речь идёт о двух сёлах Белгородского района — Соловьёвке и Петровке.
Такое решение принял оперативный штаб на прошлой неделе. Поддержку ввели из-за сложной оперативной обстановки. ЖКУ также не начисляется в тех домах и квартирах, которые оказались разрушены из-за обстрелов со стороны ВСУ.
Напомним, что отменить плату ЖКУ для некоторых белгородцев решили ещё этим летом. Всего такая мера касается тех населённых пунктов, где наблюдается сложная оперативная обстановка. Ознакомиться с полным списком можно в нашем материале.