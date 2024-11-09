Поэзии не существует? Современные поэты думают иначе

Так же очень много стихотворцев, таких как Максим Плакин, Лёша Виниченко, Евгений Алёхин, Лёха Никонов, Федя Букер, последний, кстати, меньше года назад выпустил свой сборник стихов «МÖРДА», который за несколько месяцев разлетелся тиражом в 2000 книг, что указывает на вовлеченность народа в поэзию. Максим Плакин и Лёша Виниченко часто проводят «Вечер стихов», где на аудиторию читают свои произведения.