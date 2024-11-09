Поэзии не существует? Современные поэты думают иначе

Posted 9 ноября, 17:24
Published 9 ноября, 17:24
Modified 9 ноября, 17:26
Updated 9 ноября, 17:26
В современной России поэзия никуда не делась, она лишь поменяла формат. Сейчас глубокие смыслы и красивое слово можно встретить в музыке. К примеру, это всё можно услышать в творчестве Вячеслава Машнова (Слава КПСС): рассуждения на самые разные темы, прекрасное построение образов и огромное количество материала, без графомании.
Альбом «Солнце Мертвых» — про смерть. «Чудовище, погубившее мир» — про жизнь, сильнейшее погружение при прочтении текста, поэзия!
Но не на одном Славе заканчиваются люди, умеющие написать сильно и красиво, их много — разность мнений, формы высказывания, каждый найдет своего артиста — Федя Букер, Пирокинезис, Макулатура и другие.
Так же очень много стихотворцев, таких как Максим Плакин, Лёша Виниченко, Евгений Алёхин, Лёха Никонов, Федя Букер, последний, кстати, меньше года назад выпустил свой сборник стихов «МÖРДА», который за несколько месяцев разлетелся тиражом в 2000 книг, что указывает на вовлеченность народа в поэзию. Максим Плакин и Лёша Виниченко часто проводят «Вечер стихов», где на аудиторию читают свои произведения.
Основная проблема поэзии сейчас — предпочтение нового поколения музыке, по этой причине поэты все чаще начинают ею заниматься, примером как раз и являются ребята выше упомянутые — Максим Плакин, Федя Букер (BOOKER), Евгений Алёхин (Макулатура), Лёха Никонов (ПТВП).
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