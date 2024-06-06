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Памятник А. С. Пушкину

Не только предки: как поэт Пушкин связан с Белгородской областью?

6 июня 2024, 14:19
Фото: 1MI
Памятник А. С. Пушкину

Предки Пушкина воевали на белгородской земле

В честь классика Александра Сергеевича Пушкина в Белгородской области называли улицы и учреждения, возводили памятники и бюсты. В то же время есть ещё несколько фактов из жизни поэта, которые так или иначе связывают его с Белгородской областью. Подробности сообщили в региональном минкульте.

У Пушкина было трое предков, которые служили на Белгородской черте: Гаврила Григорьевич — в Белгороде, Борис Иванович — в Яблонове и Фёдор Тимофеевич — в Хотмыжске. Все они были воеводами.

Первый из них пришёл в регион в 1604 году для защиты от набегов татар, а затем сдал город Лжедмитрию I и отправился в столицу для агитации: убеждал москвичей в необходимости присягнуть самозванцу. О нём затем упоминал Пушкин в поэме «Борис Годунов».

Первый декабрист Владимир Раевский, который был знаком с Пушкиным, родился на старооскольской земле, а актёр Михаил Щепкин хорошо знал русского поэта.

Другой белгородец — художник-график Станислав Косенков — создал более 200 пушкинских сюжетов к «Руслану и Людмиле» и девять гравюр к поэме «Цыганы». Несколько его работ находятся в Пушкинском музее в Санкт-Петербурге.

Отметим, что в регионе также были зарегистрированы семь полных тёзок Александра Сергеевича Пушкина.

В Белгородской области насчитали семь полных тёзок Александра Сергеевича Пушкина
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