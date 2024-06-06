Не только предки: как поэт Пушкин связан с Белгородской областью?

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
У Пушкина было трое предков, которые служили на Белгородской черте: Гаврила Григорьевич — в Белгороде, Борис Иванович — в Яблонове и Фёдор Тимофеевич — в Хотмыжске. Все они были воеводами.
Первый из них пришёл в регион в 1604 году для защиты от набегов татар, а затем сдал город Лжедмитрию I и отправился в столицу для агитации: убеждал москвичей в необходимости присягнуть самозванцу. О нём затем упоминал Пушкин в поэме «Борис Годунов».
Первый декабрист Владимир Раевский, который был знаком с Пушкиным, родился на старооскольской земле, а актёр Михаил Щепкин хорошо знал русского поэта.
Другой белгородец — художник-график Станислав Косенков — создал более 200 пушкинских сюжетов к «Руслану и Людмиле» и девять гравюр к поэме «Цыганы». Несколько его работ находятся в Пушкинском музее в Санкт-Петербурге.