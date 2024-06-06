Не только предки: как поэт Пушкин связан с Белгородской областью?

Предки Пушкина воевали на белгородской земле

В честь классика Александра Сергеевича Пушкина в Белгородской области называли улицы и учреждения, возводили памятники и бюсты. В то же время есть ещё несколько фактов из жизни поэта, которые так или иначе связывают его с Белгородской областью. Подробности сообщили в региональном минкульте.