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Белгородский поэт Revizzor: О политике пишут, когда вообще не о чем писать

3 июля 2023, 15:24
Фото: Ирина Митрофанова / Bel.ru
Revizzor в Белгороде
2 июля в Белгороде молодой поэт провёл свой четвёртый сольный вечер. На нём побывала корреспондент Бел.Ру.

Сначала Revizzor писал музыку, рэп. До первого студийного альбома было много детских попыток, начиная с 14 лет. Первый стих написал в три года. Целенаправленно заниматься стихами начал в 2021 году после участия в первом литературном слэме.

Настоящее имя поэта — Лев Харченко. Псевдоним навеян отнюдь не произведением Гоголя, а телепередачей «Ревизорро» с Еленой Летучей.

Лев учится по специальности мехатроника и робототехника, хотя всю жизнь считал себя гуманитарием.

Когда я поступил в Технолог, склад ума стал более упорядоченным. Начал давать каждому понятию определение, смотреть на них неоднозначно. Теперь я углубляюсь во всё, с чем работаю.

Все, кто пришёл послушать и поддержать Льва Харченко в этот вечер, могли угощаться бесплатными сладостями и чаем. Спонсором был сам поэт.

Выступление состояло из трёх блоков: стихи о любви, гражданская лирика и «о себе». Первый блок не требовал музыкального сопровождения, а дальше Льву аккомпанировала на гитаре Алиса Lisёnok. В самом конце по просьбам слушателей Revizzor читал свои не вошедшие в выступление стихи.

Многие стихотворения построены на рифмовке похожих по звучанию слов, потому что Лев начинал с каламбуров.

Я не верю во вдохновение, но мне нравится играться со словами. На этой любви и построены мои идеи для стихов.

На вопрос о запретных темах Revizzor ответил: «Я не люблю писать о политике. Человек пишет о ней, когда ему вообще не о чем писать. Но всё равно иногда приходится».

Весь вечер Revizzor общался со зрителями, рассказывал истории из жизни, вспоминал свой поэтический путь. Он принёс с собой бумажных журавликов со стихами внутри. На одном из них Лев нарисовал сердечко и обещал, что этот счастливый журавлик будет приносить удачу своему обладателю целую неделю.

Можно было купить футболки и значки со строчками из песен: «Нет причины для печали, во мне 10 литров чая», «Эта жизнь — гильотина», «Каждый станет пластиком».

Поэт взял с собой концертный чайник с именем Ильич. Он появился перед очередным выступлением Льва Харченко в тему к строчке из его песни. Любой желающий мог оставить на боку у Ильича своё послание.

Revizzor в БелгородеRevizzor в Белгороде
Revizzor в БелгородеRevizzor в Белгороде
Revizzor в БелгородеRevizzor в Белгороде
Revizzor в БелгородеRevizzor в Белгороде
Revizzor в БелгородеRevizzor в Белгороде
Revizzor в Белгороде
Фото: Ирина Митрофанова / Bel.ru
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