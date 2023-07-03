Белгородский поэт Revizzor: О политике пишут, когда вообще не о чем писать

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Сначала Revizzor писал музыку, рэп. До первого студийного альбома было много детских попыток, начиная с 14 лет. Первый стих написал в три года. Целенаправленно заниматься стихами начал в 2021 году после участия в первом литературном слэме.
Настоящее имя поэта — Лев Харченко. Псевдоним навеян отнюдь не произведением Гоголя, а телепередачей «Ревизорро» с Еленой Летучей.
Лев учится по специальности мехатроника и робототехника, хотя всю жизнь считал себя гуманитарием.
Когда я поступил в Технолог, склад ума стал более упорядоченным. Начал давать каждому понятию определение, смотреть на них неоднозначно. Теперь я углубляюсь во всё, с чем работаю.
Все, кто пришёл послушать и поддержать Льва Харченко в этот вечер, могли угощаться бесплатными сладостями и чаем. Спонсором был сам поэт.
Выступление состояло из трёх блоков: стихи о любви, гражданская лирика и «о себе». Первый блок не требовал музыкального сопровождения, а дальше Льву аккомпанировала на гитаре Алиса Lisёnok. В самом конце по просьбам слушателей Revizzor читал свои не вошедшие в выступление стихи.
Многие стихотворения построены на рифмовке похожих по звучанию слов, потому что Лев начинал с каламбуров.
Я не верю во вдохновение, но мне нравится играться со словами. На этой любви и построены мои идеи для стихов.
На вопрос о запретных темах Revizzor ответил: «Я не люблю писать о политике. Человек пишет о ней, когда ему вообще не о чем писать. Но всё равно иногда приходится».
Весь вечер Revizzor общался со зрителями, рассказывал истории из жизни, вспоминал свой поэтический путь. Он принёс с собой бумажных журавликов со стихами внутри. На одном из них Лев нарисовал сердечко и обещал, что этот счастливый журавлик будет приносить удачу своему обладателю целую неделю.
Можно было купить футболки и значки со строчками из песен: «Нет причины для печали, во мне 10 литров чая», «Эта жизнь — гильотина», «Каждый станет пластиком».
Поэт взял с собой концертный чайник с именем Ильич. Он появился перед очередным выступлением Льва Харченко в тему к строчке из его песни. Любой желающий мог оставить на боку у Ильича своё послание.