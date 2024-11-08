Как научить ребёнка пользоваться горшком?

Posted 8 ноября, 14:50
Published 8 ноября, 14:50
Modified 8 ноября, 14:52
Updated 8 ноября, 14:52
Каждый ребёнок развивается индивидуально, и нет единого возраста, когда можно начинать приучать его к горшку. Однако большинство детей начинают проявлять готовность к этому процессу в возрасте от 18 до 30 месяцев, в то время как некоторые могут быть готовы только к трём годам или даже позже.
Важно не спешить и не давить на ребёнка. Принудительная спешка может привести к разочарованию как у вас, так и у малыша. Обратите внимание на признаки готовности, такие как длительное пребывание сухим, интерес к туалету и дискомфорт от грязного подгузника.
Как и возраст, лучший метод приучения к горшку зависит от вашей семьи. Вот несколько полезных советов от Доктора Харви Карпа:
1. «Сплетничайте» о достижениях малыша. Это один из замечательных советов из книги «Самый счастливый малыш на блоке»: шёпотом рассказывайте маме, собачке или любимой игрушке о том, как хорошо ваш ребёнок сидит на горшке. Например: «Знаешь, *имя ребёнка* сегодня просидела на горшке целых три минуты! Не могу поверить, какая она взрослая!» Этот метод работает, потому что дети часто верят тому, что слышат, а не тому, что им говорят напрямую. Важно не смотреть на ребёнка, когда вы «сплетничаете» о его успехах, иначе он поймёт, что всё это для него.
2. Книги и игры с куклами. Читайте книги о горшке и рассказывайте истории перед сном, например, о «маленьком зайчике, который научился ходить на горшок». Пусть игрушка сидит на воображаемом горшке, и позвольте ребёнку настроить таймер для своего друга. Вы можете похвалить игрушку: «Молодец, что сидишь на горшке. Посмотрим, пописает или покакает игрушка».
3. Поощряйте сидение, а не процесс. Когда ваш ребёнок впервые «сделает свои дела» на горшке, может возникнуть желание громко радоваться. Однако старайтесь избегать чрезмерных эмоций. Слишком большая реакция может заставить стеснительных детей чувствовать себя неловко, тревожных — переживать, что они могут вас разочаровать в будущем, а у упрямых детей может возникнуть желание протестовать. Лучше похвалите ребёнка за то, что он сидит на горшке, а сам процесс оставьте без особых торжеств.
4. Вознаграждайте ребёнка за сидение. Награда должна быть за то, что ребёнок просто сидит на горшке, а не за сам факт «успешного» использования горшка (пописал или покакал). Вознаграждение за сидение помогает создать у ребёнка положительную ассоциацию с горшком.
Когда таймер прозвенит, дайте ребёнку наклейку или временную татуировку в качестве награды за то, что он посидел на горшке. Если ребёнок стесняется сидеть на горшке без подгузника, не переживайте. Начните с того, чтобы он сидел на горшке в подгузнике, а потом переходите к сидению без него.
5. Сделайте туалет увлекательным местом. Поставьте рядом с горшком несколько любимых книжек и каждый день в то время, когда ваш ребёнок обычно какает, предлагайте ему сесть на горшок, чтобы почитать вместе! Установите таймер на минуту для сидения и чтения, а затем постепенно увеличивайте время. Совет: если ваш малыш использует большой туалет, не забудьте о подставке для ног — иначе ему будет сложно сидеть.
Количество раз, которое необходимо отвести ребёнка на горшок в течение дня, зависит от его возраста, режима и индивидуальных особенностей. Как правило, начиная с 18 месяцев детей рекомендуется сажать на горшок 3-4 раза в день. Например, утром после пробуждения, перед сном, после еды и в перерывах между приёмами пищи. Это позволит малышу привыкнуть к горшку и сформировать регулярный режим.
Однако не следует принуждать ребёнка садиться на горшок. Это может вызвать у него стресс и сопротивление. Лучше всего ориентироваться на его сигналы: если он начинает искать уединение, прикасаться к подгузнику или демонстрирует признаки того, что хочет в туалет, это является сигналом к тому, что ему стоит предложить горшок. Важно поддерживать спокойную атмосферу, хвалить за каждое правильное действие и не наказывать за ошибки.
Источник: esquire.com