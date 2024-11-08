Как научить ребёнка пользоваться горшком?

1. «Сплетничайте» о достижениях малыша. Это один из замечательных советов из книги «Самый счастливый малыш на блоке»: шёпотом рассказывайте маме, собачке или любимой игрушке о том, как хорошо ваш ребёнок сидит на горшке. Например: «Знаешь, *имя ребёнка* сегодня просидела на горшке целых три минуты! Не могу поверить, какая она взрослая!» Этот метод работает, потому что дети часто верят тому, что слышат, а не тому, что им говорят напрямую. Важно не смотреть на ребёнка, когда вы «сплетничаете» о его успехах, иначе он поймёт, что всё это для него.