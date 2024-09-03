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Updated Сегодня, 08:17

Любопытный 4-летний ребенок случайно разбил кувшин бронзового века в музее

Любопытный 4-летний ребенок случайно разбил кувшин бронзового века в музее

3 сентября 2024, 08:17
Фото: Изображение Midjourney
Четырехлетний мальчик разбил в музее кувшин, которому более трех с половиной тысяч лет. Осознав, что произошло, родители были в шоке.

Артефакт относится к бронзовому веку. Он был изготовлен примерно между 2200 и 1500 годами до нашей эры. По словам представителей музея, подобные предметы обнаруживают во время раскопок либо в неполном, либо в поврежденном виде, передает newkhakasiya.online.

Экспонат стоял без защиты у входа в музей, и мальчику стало любопытно, что находится внутри. Это и стало причиной инцидента. Сотрудники музея отнеслись к случившемуся с пониманием. Они отметили, что ребенок не имел злого умысла. Артефакты выставляются в музее без защитных ограждений. После реставрации кувшина его снова покажут посетителям, а семью мальчика и его самого пригласили вернуться на экскурсию.

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