Любопытный 4-летний ребенок случайно разбил кувшин бронзового века в музее

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Артефакт относится к бронзовому веку. Он был изготовлен примерно между 2200 и 1500 годами до нашей эры. По словам представителей музея, подобные предметы обнаруживают во время раскопок либо в неполном, либо в поврежденном виде, передает newkhakasiya.online.
Экспонат стоял без защиты у входа в музей, и мальчику стало любопытно, что находится внутри. Это и стало причиной инцидента. Сотрудники музея отнеслись к случившемуся с пониманием. Они отметили, что ребенок не имел злого умысла. Артефакты выставляются в музее без защитных ограждений. После реставрации кувшина его снова покажут посетителям, а семью мальчика и его самого пригласили вернуться на экскурсию.