Любопытный 4-летний ребенок случайно разбил кувшин бронзового века в музее

Экспонат стоял без защиты у входа в музей, и мальчику стало любопытно, что находится внутри. Это и стало причиной инцидента. Сотрудники музея отнеслись к случившемуся с пониманием. Они отметили, что ребенок не имел злого умысла. Артефакты выставляются в музее без защитных ограждений. После реставрации кувшина его снова покажут посетителям, а семью мальчика и его самого пригласили вернуться на экскурсию.