Белгородка создала трёхметровый торт за 2 млн в честь дня рождения Евгения Плющенко

Posted 8 ноября, 14:01
Published 8 ноября, 14:01
Modified 8 ноября, 14:01
Updated 8 ноября, 14:01
Жительница Старого Оскола помогла приготовить торт в честь дня рождения олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Известному фигуристу исполнилось 42 года, праздник он решил отметить по-крупному, заказав торт весом в 200 килограмм и высотой более трёх метров.
Ответственность за приготовление легла в том числе на жительницу Белгородской области Ирину Мякотину-Шведову. Для создания торта «Замок Щелкунчика» кондитерам пришлось поселиться в одном доме, где за работой они провели трое суток.
«Торт был создан командой кондитеров из 10 регионов под нашим чутким руководством. Стоимость торта составляет более 2 миллионов рублей, а производство заняло трое суток», — поделилась кондитер Мария Синицкая.
В десерт профессионалы добавили эффекты дыма и светящихся сахарных окошек, а на входе в замок установили портретную фигурку именинника.