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Posted 8 ноября, 14:01

Published 8 ноября, 14:01

Modified 8 ноября, 14:01

Updated 8 ноября, 14:01

Фото приготовленного торта за 2 млн рублей для Евгения Плющенко

Белгородка создала трёхметровый торт за 2 млн в честь дня рождения Евгения Плющенко

8 ноября 2024, 14:01
Фото: vk.com/id38845821. Фото приготовленного торта за 2 млн рублей для Евгения Плющенко

Белгородка помогла приготовить торт-замок для Евгения Плющенко

Белгородка стала частью команды кондитеров, которые сделали трёхметровый торт на день рождения олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Стоимость десерта составила 2 млн рублей.

Жительница Старого Оскола помогла приготовить торт в честь дня рождения олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Известному фигуристу исполнилось 42 года, праздник он решил отметить по-крупному, заказав торт весом в 200 килограмм и высотой более трёх метров.

Ответственность за приготовление легла в том числе на жительницу Белгородской области Ирину Мякотину-Шведову. Для создания торта «Замок Щелкунчика» кондитерам пришлось поселиться в одном доме, где за работой они провели трое суток.

«Торт был создан командой кондитеров из 10 регионов под нашим чутким руководством. Стоимость торта составляет более 2 миллионов рублей, а производство заняло трое суток», — поделилась кондитер Мария Синицкая.

В десерт профессионалы добавили эффекты дыма и светящихся сахарных окошек, а на входе в замок установили портретную фигурку именинника.

Торт для Евгения Плющенко Торт для Евгения Плющенко
Яна Рудковская с тортом для Евгения Плющенко Яна Рудковская с тортом для Евгения Плющенко
Торт для Евгения Плющенко Торт для Евгения Плющенко
Торт для Евгения Плющенко и диплом кондитера из Белгородской областиТорт для Евгения Плющенко и диплом кондитера из Белгородской области
Торт для Евгения Плющенко . Фото: vk.com/sinitskaya_cake
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#День рождения#Замок#Торт#Кондитер#Яна Рудковская
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