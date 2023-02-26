Новые обстрелы и блинный торт для военных: как прошло воскресенье

Массовых гуляний в Белгороде в этот раз на Масленицу не было. Но рекорд всё же установили: сыровары в течение недели делали торт из трёх тысяч блинов. Его высота достигла полтора метра, а вес «потянул» на 150 килограмм, включая сырную начинку и украшение из белого шоколада и фруктов.