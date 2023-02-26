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Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

Новые обстрелы и блинный торт для военных: как прошло воскресенье

26 февраля 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Белгородское приграничье весь день становилось целью для ВСУ, а военные в госпитале попробуют торт из блинов, который потянул на 150 килограммов и полтора метра «роста».
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Фейк

Обстрелы: не только Таволжанка

Утро воскресенья привычно началось с сообщений об обстреле населённого пункта в Шебекинском городском округе. Жители Новой Таволжанки получали уведомления с просьбой спрятаться в укрытие.

Одним обстрелом дело не ограничилось: после обеда жителям села снова пришлось прятаться от прилетающих снарядов. Уведомления получили и жители Вознесеновки в том же горокруге. Также в telegram-каналах распространили видео о «прилёте» в дом в Красном Хуторе, где давно объявлен режим ЧС.

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Блинный рекорд в последний день Масленицы

Массовых гуляний в Белгороде в этот раз на Масленицу не было. Но рекорд всё же установили: сыровары в течение недели делали торт из трёх тысяч блинов. Его высота достигла полтора метра, а вес «потянул» на 150 килограмм, включая сырную начинку и украшение из белого шоколада и фруктов.

Лакомство обещали раздать военным, которые лечатся в белгородском госпитале.

Белгородцы испекли для военных в госпитале блинный торт весом 150 кг
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Самые культурные

Белгород вошёл в пятёрку городов России с самым большим культурным капиталом, согласно исследованию специалистов Высшей школы экономики. Соседом областного центра в таблице стал Петрозаводск, а вот две столицы оказались далеко позади: Санкт-Петербург занял 13-е место, а Москва расположилась на 28-й строке рейтинга.

Считалось не только наличие культурных место в городах с населением от 250 тысяч человек, но и их посещаемость, а также количество фестивалей, число людей с высшим образованием и другие факторы, связанные со сферой культуры.

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