Новые обстрелы и блинный торт для военных: как прошло воскресенье

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Утро воскресенья привычно началось с сообщений об обстреле населённого пункта в Шебекинском городском округе. Жители Новой Таволжанки получали уведомления с просьбой спрятаться в укрытие.
Одним обстрелом дело не ограничилось: после обеда жителям села снова пришлось прятаться от прилетающих снарядов. Уведомления получили и жители Вознесеновки в том же горокруге. Также в telegram-каналах распространили видео о «прилёте» в дом в Красном Хуторе, где давно объявлен режим ЧС.
Массовых гуляний в Белгороде в этот раз на Масленицу не было. Но рекорд всё же установили: сыровары в течение недели делали торт из трёх тысяч блинов. Его высота достигла полтора метра, а вес «потянул» на 150 килограмм, включая сырную начинку и украшение из белого шоколада и фруктов.
Лакомство обещали раздать военным, которые лечатся в белгородском госпитале.
Белгород вошёл в пятёрку городов России с самым большим культурным капиталом, согласно исследованию специалистов Высшей школы экономики. Соседом областного центра в таблице стал Петрозаводск, а вот две столицы оказались далеко позади: Санкт-Петербург занял 13-е место, а Москва расположилась на 28-й строке рейтинга.
Считалось не только наличие культурных место в городах с населением от 250 тысяч человек, но и их посещаемость, а также количество фестивалей, число людей с высшим образованием и другие факторы, связанные со сферой культуры.