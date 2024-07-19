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Published Сегодня, 16:47

Modified Сегодня, 16:47

Updated Сегодня, 16:47

Тематическое фото к празднику Всемирного дня прыжка

У любителей тортов, шахмат и прыжков появился повод отметить праздник

19 июля 2024, 16:47
Фото: Freepik.com
Тематическое фото к празднику Всемирного дня прыжка
Грядущая суббота порадует не только тем, что появится время для отдыха после работы. В этот день в мире будут праздновать самые разнообразные праздники. Рассказываем о некоторых из них в нашем материале.

Что объединяет торт, шахматы и бордюры? Конечно же, то, что завтра весь мир отпразднует их день. Каких только праздников не придумали, верно? Узнайте подробнее о некоторых из них.

Международный день шахмат

Этот праздник отмечается с 1966 года по инициативе ФИДЕ (Международной шахматной федерации).

Шахматы объединяют людей самых разных возрастов и национальностей. Проводятся различные мероприятия: шахматные турниры, мастер-классы, тематические уроки, встречи с известными игроками.

В этом году 19 июля будет проходить под лозунгом «Мы — одна семья». Именно эта идея вдохновила профессиональных шахматистов на создание ФИДЕ.

Всемирный день торта

Я приду к тебе… с приветом? Нет, с тортом!

I cake you или «Я приду к тебе с тортом» — так звучит девиз завтрашнего праздника — Дня торта.

Его основали не так давно, в 2009 году. Целью стало объединить людей и напомнить им о том, как важно сохранять взаимопонимание, дружбу и любовь в человеческих отношениях.

Сообщается, что основателями этого сладкого праздника стали члены союза с загадочным названием «Миланский клуб» Королевства Любви. Это сообщество людей из различных творческих профессий.

День обмена идеями

Этот неофициальный праздник посвящён развитию творческого мышления.

Вы часто встречали инициативных и идейных людей? Давайте сделаем так, чтобы их стало больше! Поделитесь своими идеями с коллегами или друзьями, в разговоре вы можете узнать и что-то новое и интересное от других людей. А ещё это повод записать свои планы и мысли, чтобы потом их было проще воплотить.

День хождения по бордюрам

Наверное, многих из нас часто ругали в детстве за хождение по бордюрам. А у этой шалости, оказывается, есть праздник!

В День хождения по бордюрам люди могут собираться вместе, чтобы весело провести время, соревнуясь друг с другом в мастерстве ходьбы по бордюрам или просто наслаждаясь этим увлекательным занятием. Это отличный способ развлечься, получить заряд положительных эмоций и почувствовать себя ребёнком. Иногда таких ощущений и вправду может не хватать в жизни.

Всемирный день прыжка

То бордюры, то прыжки? Этот праздник имеет не такой уж банальный смысл, как может показаться на первый взгляд.

День прыжка призван обратить внимание на проблему изменения климата. Вы когда-нибудь задумывались о том, что будет с Землёй, если все люди на ней одновременно подпрыгнут? Существует теория, что «гигантский прыжок» может повлиять на вращение планеты и приостановить глобальное потепление.

Подобные эксперименты проводят в мире с 2006 года. Прыгнуть в 11:39:13 по Гринвичу — идея, которую поддержали в первый год более 600 млн человек. Представляете масштабы? Но не переживайте, это не имеет никакого отношения к науке, а лишь акция экоактивистов.

Нешаблонные праздники. 19 июля — день без купальников и день пирожков с малиной
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#Татьяна Вознюк#Общество#Праздники
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