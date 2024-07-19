У любителей тортов, шахмат и прыжков появился повод отметить праздник

Вы часто встречали инициативных и идейных людей? Давайте сделаем так, чтобы их стало больше! Поделитесь своими идеями с коллегами или друзьями, в разговоре вы можете узнать и что-то новое и интересное от других людей. А ещё это повод записать свои планы и мысли, чтобы потом их было проще воплотить.