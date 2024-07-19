У любителей тортов, шахмат и прыжков появился повод отметить праздник

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Что объединяет торт, шахматы и бордюры? Конечно же, то, что завтра весь мир отпразднует их день. Каких только праздников не придумали, верно? Узнайте подробнее о некоторых из них.
Этот праздник отмечается с 1966 года по инициативе ФИДЕ (Международной шахматной федерации).
Шахматы объединяют людей самых разных возрастов и национальностей. Проводятся различные мероприятия: шахматные турниры, мастер-классы, тематические уроки, встречи с известными игроками.
В этом году 19 июля будет проходить под лозунгом «Мы — одна семья». Именно эта идея вдохновила профессиональных шахматистов на создание ФИДЕ.
Я приду к тебе… с приветом? Нет, с тортом!
I cake you или «Я приду к тебе с тортом» — так звучит девиз завтрашнего праздника — Дня торта.
Его основали не так давно, в 2009 году. Целью стало объединить людей и напомнить им о том, как важно сохранять взаимопонимание, дружбу и любовь в человеческих отношениях.
Сообщается, что основателями этого сладкого праздника стали члены союза с загадочным названием «Миланский клуб» Королевства Любви. Это сообщество людей из различных творческих профессий.
Этот неофициальный праздник посвящён развитию творческого мышления.
Вы часто встречали инициативных и идейных людей? Давайте сделаем так, чтобы их стало больше! Поделитесь своими идеями с коллегами или друзьями, в разговоре вы можете узнать и что-то новое и интересное от других людей. А ещё это повод записать свои планы и мысли, чтобы потом их было проще воплотить.
Наверное, многих из нас часто ругали в детстве за хождение по бордюрам. А у этой шалости, оказывается, есть праздник!
В День хождения по бордюрам люди могут собираться вместе, чтобы весело провести время, соревнуясь друг с другом в мастерстве ходьбы по бордюрам или просто наслаждаясь этим увлекательным занятием. Это отличный способ развлечься, получить заряд положительных эмоций и почувствовать себя ребёнком. Иногда таких ощущений и вправду может не хватать в жизни.
То бордюры, то прыжки? Этот праздник имеет не такой уж банальный смысл, как может показаться на первый взгляд.
День прыжка призван обратить внимание на проблему изменения климата. Вы когда-нибудь задумывались о том, что будет с Землёй, если все люди на ней одновременно подпрыгнут? Существует теория, что «гигантский прыжок» может повлиять на вращение планеты и приостановить глобальное потепление.
Подобные эксперименты проводят в мире с 2006 года. Прыгнуть в 11:39:13 по Гринвичу — идея, которую поддержали в первый год более 600 млн человек. Представляете масштабы? Но не переживайте, это не имеет никакого отношения к науке, а лишь акция экоактивистов.