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Posted 7 ноября, 08:21

Published 7 ноября, 08:21

Modified 7 ноября, 08:23

Updated 7 ноября, 08:23

Стало известно, кто возглавил администрацию Северного в Белгородском районе

Стало известно, кто возглавил администрацию Северного в Белгородском районе

7 ноября 2024, 08:21
Фото: 1MI.
Главой посёлка Северный после ухода Олега Каширина официально стал Дмитрий Пономарёв, который ранее возглавлял Крутологское поселение.

Администрацию посёлка Северный Белгородского района возглавил Дмитрий Пономарёв. Он начал исполнять обязанности главы с 30 октября текущего года. Данные появились в ЕГРЮЛ.

Чиновник на своей странице в соцсети поблагодарил депутатов поселкового собрания за доверие и поддержку, а также пообещал жителям приложить много усилий и реализовать различные проекты.

Ранее Пономарёв занимал должность главы Крутологского поселения Белгородского района.

Дмитрий ПономарёвДмитрий Пономарёв
Дмитрий Пономарёв. Фото: личная страница Пономарёва

Напомним, что с 2018 года посёлок Северный возглавлял Олег Каширин, который покинул пост и стал первым заместителем главы администрации Белгородского района. Временные полномочия главы Северного исполняла Наталья Топоркова.

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#Александра Склярова#Белгородский район#Глава администрации#Северный#Заместитель#Белгород
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