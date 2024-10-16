Прокуратура поймала ещё двух белгородских чиновников, скрывавших свои реальные доходы

Posted 16 октября, 13:03
Published 16 октября, 13:03
Modified 16 октября, 13:03
Updated 16 октября, 13:03
В ходе прокурорской проверки обнаружено, что двое муниципальных служащих в Краснояружском районе не полностью отразили в справках о доходах за 2023 год заработанные ими суммы. Один из них также не указал информацию о своём «текущем» банковском счёте.
Прокурор направил представление главе администрации муниципального образования. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ранее ещё 23 чиновника из министерства социальной защиты населения и труда и подведомственных ему учреждений нарушили требования антикоррупционного законодательства.
Нарушения нашли и в подведомственных управлению физкультуры и спорта учреждениях.
А в конце прошлого года у прокуратуры возникли замечания к Роспотребнадзору, Госжилнадзору, управлению лесного хозяйства и не только.