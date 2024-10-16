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Posted 16 октября, 13:03

Published 16 октября, 13:03

Modified 16 октября, 13:03

Updated 16 октября, 13:03

Два очередных эпизода коррупции выявили в прокуратуре

Прокуратура поймала ещё двух белгородских чиновников, скрывавших свои реальные доходы

16 октября 2024, 13:03
Фото: 1MI
Два очередных эпизода коррупции выявили в прокуратуре

Белгородских чиновников наказали за неполную информацию о доходах

Сюжет
Коррупция
Недавно прокурорская проверка выявила новые нарушения антикоррупционного законодательства среди белгородских чиновников. Они предоставляли недостоверные данные о своих доходах. Случай за год далеко не первый. Подробности истории «скрытых» денег рассказали в региональной прокуратуре.

В ходе прокурорской проверки обнаружено, что двое муниципальных служащих в Краснояружском районе не полностью отразили в справках о доходах за 2023 год заработанные ими суммы. Один из них также не указал информацию о своём «текущем» банковском счёте.

Прокурор направил представление главе администрации муниципального образования. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее ещё 23 чиновника из министерства социальной защиты населения и труда и подведомственных ему учреждений нарушили требования антикоррупционного законодательства.

Нарушения нашли и в подведомственных управлению физкультуры и спорта учреждениях.

А в конце прошлого года у прокуратуры возникли замечания к Роспотребнадзору, Госжилнадзору, управлению лесного хозяйства и не только.

Муниципальные служащие в Белгороде передали недостоверные сведения о доходах
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Коррупция#Прокуратура#Доходы#Чиновники#Краснояружский район#Белгород#Доходы чиновников
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