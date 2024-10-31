Белгородский чиновник, ушедший в «Барс-Белгород», стал командиром роты по ВПР

Posted 31 октября, 19:39
Published 31 октября, 19:39
Modified 31 октября, 19:41
Updated 31 октября, 19:41
Как рассказал в своих социальных сетях Вячеслав Гладков, глава администрации Губкинского округа Михаил Лобазнов проживает в казарме и обучается, проходя военные тренировки. Также он регулярно отправляется на полигон, где совершенствует свои навыки стрельбы в условиях, приближенных к боевым.
Чиновник был одним из первых добровольцев, кто подписал контракт и присоединился к добровольческому отряду «Барс-Белгород». Его пример последовали ещё пять работников администрации района.
На данный момент Лобазнов является заместителем командира роты по ВПР.
«Командиры взвода работают чётко, слаженно. Отделения уже сработались за две недели наших занятий. Инструктора опытные, с опытом участия в специальной военной операции. Знают всё не в теории, а на практике», — заявил он.
Как говорит, уверенность всем придаёт осознание того, что каждый защищает своих близких и сограждан.