Белгородский чиновник, ушедший в «Барс-Белгород», стал командиром роты по ВПР

Как рассказал в своих социальных сетях Вячеслав Гладков, глава администрации Губкинского округа Михаил Лобазнов проживает в казарме и обучается, проходя военные тренировки. Также он регулярно отправляется на полигон, где совершенствует свои навыки стрельбы в условиях, приближенных к боевым.