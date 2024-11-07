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Posted 7 ноября, 07:54

Published 7 ноября, 07:54

Modified 7 ноября, 08:04

Updated 7 ноября, 08:04

Из-за пьяных водителей в этом году погибли 24 белгородца

Из-за пьяных водителей в этом году погибли 24 белгородца

7 ноября 2024, 07:54
Фото: 1MI.
За этот год автоинспекторы привлекли к административной ответственности более 3 тысяч нетрезвых водителей. Некоторые из них отказались от медицинского освидетельствования. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Правоохранительные органы за 10 месяцев 2024 года отстранили от вождения 3564 водителя, у которых наблюдались признаки алкогольного опьянения. В это число вошли и те, кто отказался проходить медицинское освидетельствование.

Всего с начала года в регионе произошло 83 аварии по вине водителей, находившихся под воздействием алкоголя, в результате которых погибли 24 человека, а ещё 105 получили различные травмы.

В ГИБДД напомнили, что за вождение авто в нетрезвом состоянии водителей могут на два года лишить прав и обязать выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. При повторном нетрезвом вождении жителям грозит уголовная ответственность: статья 264.1 УК РФ предусматривает лишение свободы до двух лет. Также суд может принять решение о конфискации транспортного средства, принадлежащего виновнику происшествия.

Отметим, что за этот же срок в ДТП по региону погибли восемь юных белгородцев.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Водители#Пьяные водители#Нетрезвые водители#Белгород
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