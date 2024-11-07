Из-за пьяных водителей в этом году погибли 24 белгородца

В ГИБДД напомнили, что за вождение авто в нетрезвом состоянии водителей могут на два года лишить прав и обязать выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. При повторном нетрезвом вождении жителям грозит уголовная ответственность: статья 264.1 УК РФ предусматривает лишение свободы до двух лет. Также суд может принять решение о конфискации транспортного средства, принадлежащего виновнику происшествия.