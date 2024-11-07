Восемь юных белгородцев погибли в авариях за 2024 год

Posted 7 ноября, 07:25
Published 7 ноября, 07:25
Modified 7 ноября, 07:27
Updated 7 ноября, 07:27
С начала текущего года на территории региона произошло 121 дорожно-транспортное происшествие с участием детей младше 16 лет. В результате этих аварий восемь детей погибли, ещё 128 получили травмы различной степени тяжести.
В 57 авариях 67 пострадавших детей были пассажирами транспортных средств. Всего за нарушение правил перевозки детей сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности 6408 водителей.
Правоохранители напомнили, что юных белгородцев следует перевозить в автокресле, подходящем возрасту. Водители же должны всегда соблюдать правила дорожного движения.