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Posted 7 ноября, 07:25

Published 7 ноября, 07:25

Modified 7 ноября, 07:27

Updated 7 ноября, 07:27

Восемь юных белгородцев погибли в авариях за 2024 год

Восемь юных белгородцев погибли в авариях за 2024 год

7 ноября 2024, 07:25
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
За 10 месяцев текущего года белгородские водители более 6 тысяч раз нарушили правила перевозки несовершеннолетних. Из-за этого погибли восемь детей, пострадали более 100. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

С начала текущего года на территории региона произошло 121 дорожно-транспортное происшествие с участием детей младше 16 лет. В результате этих аварий восемь детей погибли, ещё 128 получили травмы различной степени тяжести.

В 57 авариях 67 пострадавших детей были пассажирами транспортных средств. Всего за нарушение правил перевозки детей сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности 6408 водителей.

Правоохранители напомнили, что юных белгородцев следует перевозить в автокресле, подходящем возрасту. Водители же должны всегда соблюдать правила дорожного движения.

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#Александра Склярова#Белгородская область#ДТП#Водители#Дети#Белгород
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