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Posted 27 октября, 13:38

Published 27 октября, 13:38

Modified 27 октября, 14:46

Updated 27 октября, 14:46

ДТП

В Белгороде рядом с Шопино произошла серьёзная авария с участием как минимум 5 авто

27 октября 2024, 13:38
Фото: Авто Блэтгород
ДТП
Сюжет
ДТП
На спуске к Шопино в Белгороде произошла серьёзная авария с участием не менее пяти автомобилей, подробности инцидента пока неизвестны. Читатели Бел.Ру отмечают, что данное место является проблематичным из-за нарушений ПДД со стороны некоторых водителей.

Белгородские медиа сообщают о серьёзной аварии на спуске к Шопино. Подробности всё ещё не известны. Как сообщают белгородцы, ставшие очевидцами, столкнулись сразу как минимум пять автомобилей.

Как пишут читатели Бел.Ру, аварии на данном участке дороги не являются редкостью, т. к. эта часть пути достаточно проблематичная. Предположительной причиной аварии белгородцы называют то, что после перекрёстка недалеко от спуска проезжая часть идёт на сужение и переходит в однополосную, а некоторые из водителей игнорируют ПДД и, «не перестроившись, заранее пытаются влезть в полосу для движения».

Видео: bel.ru. ДТП
ДТП на спуске к ШопиноДТП на спуске к Шопино
ДТП на спуске к Шопино. Фото: Авто Блэтгород
Сотрудники белгородского ДПС приехали оформлять аварию, но стали её участниками
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