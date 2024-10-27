В Белгороде рядом с Шопино произошла серьёзная авария с участием как минимум 5 авто

Posted 27 октября, 13:38
Published 27 октября, 13:38
Modified 27 октября, 14:46
Updated 27 октября, 14:46
Белгородские медиа сообщают о серьёзной аварии на спуске к Шопино. Подробности всё ещё не известны. Как сообщают белгородцы, ставшие очевидцами, столкнулись сразу как минимум пять автомобилей.
Как пишут читатели Бел.Ру, аварии на данном участке дороги не являются редкостью, т. к. эта часть пути достаточно проблематичная. Предположительной причиной аварии белгородцы называют то, что после перекрёстка недалеко от спуска проезжая часть идёт на сужение и переходит в однополосную, а некоторые из водителей игнорируют ПДД и, «не перестроившись, заранее пытаются влезть в полосу для движения».