В Белгороде рядом с Шопино произошла серьёзная авария с участием как минимум 5 авто

Как пишут читатели Бел.Ру, аварии на данном участке дороги не являются редкостью, т. к. эта часть пути достаточно проблематичная. Предположительной причиной аварии белгородцы называют то, что после перекрёстка недалеко от спуска проезжая часть идёт на сужение и переходит в однополосную, а некоторые из водителей игнорируют ПДД и, «не перестроившись, заранее пытаются влезть в полосу для движения».