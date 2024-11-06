Семья уехала из Белгорода после гибели ученицы на Щорса и прилёта в их дом

Белгородская семья рассказала о переезде в Тюмень от обстрелов

Сюжет Переезд

Майя и Максим с двумя детьми жили в Белгороде. Жена работала инструктором по плаванию, а муж — в компании, специализирующейся на компрессорном оборудовании. Всё было как у всех, пока не началась СВО. О том, как семья уехала от обстрелов, рассказывает NashGorod.Ru