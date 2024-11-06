Семья уехала из Белгорода после гибели ученицы на Щорса и прилёта в их дом

Posted 6 ноября, 06:44
Published 6 ноября, 06:44
Modified 6 ноября, 07:05
Updated 6 ноября, 07:05
После обрушения дома на Щорса 55а, как пишет 72.RU, погибла маленькая ученица Майи. Все прошлые сильные обстрелы семья ещё переживала в Белгороде, но после этого решили переехать в посёлок в 15 минутах от города.
«После нашего переезда, буквально через несколько дней снаряд прилетел в наш дом», — рассказала Майя.
Осознав, что так больше не может продолжаться, супруги начали обсуждать переезд за пределы области. Остановились на Тюмени, потому что подумали, что там будет комфортнее с работой и «туда беспилотники не долетают».
Распродали имущество, с собой взяли лишь небольшую часть вещей, сняли в Тюмени квартиру. Майя устроилась на дистанционную работу в нефтяную компанию, а супруг открыл свой бизнес.
В Белгороде остались родственники Максима, переезжать они не хотят — уже ко всему привыкли.