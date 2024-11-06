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Posted 6 ноября, 06:44

Published 6 ноября, 06:44

Modified 6 ноября, 07:05

Updated 6 ноября, 07:05

Белгородская семья рассказала о переезде в Тюмень от обстрелов

Семья уехала из Белгорода после гибели ученицы на Щорса и прилёта в их дом

6 ноября 2024, 06:44
Фото: Изображение Midjourney.

Белгородская семья рассказала о переезде в Тюмень от обстрелов

Сюжет
Переезд
Майя и Максим с двумя детьми жили в Белгороде. Жена работала инструктором по плаванию, а муж — в компании, специализирующейся на компрессорном оборудовании. Всё было как у всех, пока не началась СВО. О том, как семья уехала от обстрелов, рассказывает NashGorod.Ru

После обрушения дома на Щорса 55а, как пишет 72.RU, погибла маленькая ученица Майи. Все прошлые сильные обстрелы семья ещё переживала в Белгороде, но после этого решили переехать в посёлок в 15 минутах от города.

«После нашего переезда, буквально через несколько дней снаряд прилетел в наш дом», — рассказала Майя.

Осознав, что так больше не может продолжаться, супруги начали обсуждать переезд за пределы области. Остановились на Тюмени, потому что подумали, что там будет комфортнее с работой и «туда беспилотники не долетают».

Распродали имущество, с собой взяли лишь небольшую часть вещей, сняли в Тюмени квартиру. Майя устроилась на дистанционную работу в нефтяную компанию, а супруг открыл свой бизнес.

В Белгороде остались родственники Максима, переезжать они не хотят — уже ко всему привыкли.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Переезд#Семья#Тюмень#Обстрелы
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