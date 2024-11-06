Не по собственному: замминистра в приграничье уволят по утрате доверия

В Курской области уволили замминистра здравоохранения. В распоряжении губернатора утверждалось, что чиновник покинул должность по собственному желанию, однако это оказалось не так: прокурор позаботился об изменении основания увольнения в трудовой книжке чиновника, сообщили «Курские известия».

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