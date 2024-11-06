Не по собственному: замминистра в приграничье уволят по утрате доверия

Posted 6 ноября, 08:28
Published 6 ноября, 08:28
Modified 6 ноября, 08:30
Updated 6 ноября, 08:30
Чуть ранее в Курской области с должности заместителя министра здравоохранения Курской области уволили Константина Зайцева. При этом утверждалось, что тот покинул пост якобы по своему желанию.
Местный прокурор решил оспорить это утверждение через суд: он направил иск, чтобы изменить причины увольнения чиновника. Его обращение удовлетворили и признали распоряжение курского губернатора об увольнении незаконным, обязав того изменить формулировку и основание на «увольнение из-за утраты доверия».
Эту надпись должны внести в трудовую книжку Зайцева уже в ближайшую неделю.