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Posted 6 ноября, 08:28

Published 6 ноября, 08:28

Modified 6 ноября, 08:30

Updated 6 ноября, 08:30

Не по собственному: замминистра в приграничье уволят по утрате доверия

Не по собственному: замминистра в приграничье уволят по утрате доверия

6 ноября 2024, 08:28
Фото: 1MI.
В Курской области уволили замминистра здравоохранения. В распоряжении губернатора утверждалось, что чиновник покинул должность по собственному желанию, однако это оказалось не так: прокурор позаботился об изменении основания увольнения в трудовой книжке чиновника, сообщили «Курские известия».

Чуть ранее в Курской области с должности заместителя министра здравоохранения Курской области уволили Константина Зайцева. При этом утверждалось, что тот покинул пост якобы по своему желанию.

Местный прокурор решил оспорить это утверждение через суд: он направил иск, чтобы изменить причины увольнения чиновника. Его обращение удовлетворили и признали распоряжение курского губернатора об увольнении незаконным, обязав того изменить формулировку и основание на «увольнение из-за утраты доверия».

Эту надпись должны внести в трудовую книжку Зайцева уже в ближайшую неделю.

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#Александра Склярова#Происшествия#Курская область#Увольнение#Замминистра
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