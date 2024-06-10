«Должны принять меры»: более 800 белгородских медработников уволилось с начала года

Также на оперсовещании затронули тему выплат медицинским работникам, которые выходят из декрета ранее окончания положенного срока. Их 10-15%. В месяц им полагается выплата в размере 35 тысяч рублей, однако, её в дальнейшем могут увеличить на 50%, что также, по мнению правительства, должно помочь удержать специалистов в Белгородской области.