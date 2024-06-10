«Должны принять меры»: более 800 белгородских медработников уволилось с начала года

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников на оперсовещании правительства Белгородской области рассказал о механизмах подготовки и закрепления медицинских кадров. Как оказалось, в области наблюдается кадровый дефицит, который стал меньше, чем в 2022 году, однако всё ещё остаётся неудовлетворительным.
По сравнению с периодом более спокойной оперативной обстановки количество уволившихся и уволенных врачей на данный момент выросло.
Так, в период с 1 января 2024 года по 1 июня 2024 года принято на работу 173 врача и 480 средних медицинских работников. Однако за тот же период работу покинули 242 врача и 579 СМП.
«Но с учётом той работы, которую проводят медицинские организации и целевики, видим уже 207 врачей и 150 средних медицинских работников, которые к нам придут на работу. Плюсом совместно с институтом прорабатываем поступающих новых ординаторов, которых также берём на работу, пока они параллельно учатся. Это позволяет нам эти вакансии нивелировать», — прокомментировал ситуацию министр здравоохранения Белгородской области.
Также с 1 апреля по приказу Минздрава РФ ординаторы второго года могут быть устроены на работу в медицинские организации:
«В большинстве случаев они устроены врачами-терапевтами и участковыми. А с 1 сентября будет возможность устроиться именно по специальности врачом-стажёром. Это в том числе поможет нам расширить пул врачей по узким специальностям, которые необходимы».
Так, получающих среднее образование по целевому договору — 499. Также действуют программы «Земский доктор/Земский фельдшер» и обеспечения жильём медработников области. Кроме того — соцвыплаты за досрочный выход из декретного отпуска.
Вячеслав Гладков напомнил также, что в 2022 году количество пустующих вакансий для средних медицинских работников составляло более тысячи, а врачей — более 700. Однако динамику текущего года по дефициту и восполнению кадров оценили, как не совсем удовлетворительную, но и не критичную.
«Дети. Если большое количество детей, дистанционное обучение, то врач или медсестра — любой регион с удовольствием принимает. Рабочие места, господдержка. Поэтому люди спокойно уезжают. Должны мы какие-то меры предпринять? Конечно, должны», — заключил губернатор Белгородской области.
Также на оперсовещании затронули тему выплат медицинским работникам, которые выходят из декрета ранее окончания положенного срока. Их 10-15%. В месяц им полагается выплата в размере 35 тысяч рублей, однако, её в дальнейшем могут увеличить на 50%, что также, по мнению правительства, должно помочь удержать специалистов в Белгородской области.