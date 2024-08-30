Шебекинцы не могут попасть в соцзащиту. Гладков назвал причину

18 сотрудников шебекинской соцзащиты уволились из-за обстрелов

Город Шебекино постоянно подвергается обстрелам. От этого страдают мирные жители, повреждаются дома. Люди нуждаются в выплатах и компенсациях, но не могут их получить. В соцзащите, которая занимается оформлением выплат, огромные очереди, сотрудники не успевают принять всех. Власти назвали причину.