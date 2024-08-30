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Published Сегодня, 10:11

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

Из Шебекино уезжают не только рядовые жители, но и сотрудники различных ведомств

Шебекинцы не могут попасть в соцзащиту. Гладков назвал причину

30 августа 2024, 10:11
Фото: 1MI
Из Шебекино уезжают не только рядовые жители, но и сотрудники различных ведомств

18 сотрудников шебекинской соцзащиты уволились из-за обстрелов

Город Шебекино постоянно подвергается обстрелам. От этого страдают мирные жители, повреждаются дома. Люди нуждаются в выплатах и компенсациях, но не могут их получить. В соцзащите, которая занимается оформлением выплат, огромные очереди, сотрудники не успевают принять всех. Власти назвали причину.

Жители Шебекино попросили наладить работу социальной защиты в городском округе. Попасть туда практически невозможно, ведь ведомство работает только до 13:00, а ещё нужно отстоять огромную очередь. Оказалось, что устранить причину быстро не получится.

Губернатор Вячеслав Гладков объяснил, что проблемы с организацией связаны с нехваткой кадров. Из-за постоянных атак на муниципалитет из учреждения уволилось уже 18 человек. Оставшиеся сотрудники не справляются с огромным объёмом работы.

Тем не менее документы можно сдать не только очно, но и дистанционно. Сделать это возможно на «Госуслугах.»

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Шебекино#Увольнение#Соцзащита#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Проблемы с кадрами
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