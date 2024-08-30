Шебекинцы не могут попасть в соцзащиту. Гладков назвал причину

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Жители Шебекино попросили наладить работу социальной защиты в городском округе. Попасть туда практически невозможно, ведь ведомство работает только до 13:00, а ещё нужно отстоять огромную очередь. Оказалось, что устранить причину быстро не получится.
Губернатор Вячеслав Гладков объяснил, что проблемы с организацией связаны с нехваткой кадров. Из-за постоянных атак на муниципалитет из учреждения уволилось уже 18 человек. Оставшиеся сотрудники не справляются с огромным объёмом работы.
Тем не менее документы можно сдать не только очно, но и дистанционно. Сделать это возможно на «Госуслугах.»