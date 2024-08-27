bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Некоторые пострадавшие при обстреле в Белгородской области остаются в реанимации

Появились подробности о состоянии раненных во время вчерашнего обстрела белгородцев

27 августа 2024, 15:05
Фото: Изображение Midjourney
Некоторые пострадавшие при обстреле в Белгородской области остаются в реанимации

Пострадавшие из-за атаки ВСУ в Шебекино находятся в тяжёлом состоянии

В городскую больницу № 2 Белгорода вчера доставили четырёх пострадавших — двух мужчин и двух женщин. Все мирные жители находятся в тяжёлом состоянии, один в реанимации, сообщил замглавврача Евгений Коровяковский.
Сюжет
Обстрел

В понедельник, 26 августа, в городскую больницу № 2 Белгорода поступили четверо пострадавших в результате атак ВСУ мирных жителей. Медики оценивают их состояние как тяжёлое, сообщил заместитель главного врача Евгений Коровяковский.

Напомним, что мужчина и женщина пострадали днём в результате обстрела Шебекино. За медицинской помощью они обратились самостоятельно. Ещё одних жителя и жительницу госпитализировали при повторном обстреле города вечером.

Один человек до сих пор находится в реанимации. У всех — минно-взрывные травмы и в основном повреждения туловища и конечностей.

По словам замруководителя, лечение пациентов согласовали с федеральным центром, переводить их в московские клиники не требуется.

В Белгородской области за день из-за атак ВСУ ранены 11 белгородцев
Узнать подробнее
Читайте также:
Под ударом был даже Белгород: власти оценили масштаб разрушений после атак ВСУТорговый объект и «Газель» вспыхнули после атаки дрона в Белгородской областиПострадавшие от атак ВСУ белгородцы могут узнать о помощи на «Госуслугах»
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Шебекино#Раненые#Белгород#Обстрел#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Атака ВСУ
Подпишитесь
Обстрелы привели к двум пожарам в Белгородской области
Сегодня, 13:28
Сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2024 году
Сегодня, 05:01
Москвича подозревают в том, что он заложил бомбу в Белгородской области
Сегодня, 14:24
Вонь стоит, но всё в порядке? Качество воздуха проверили после жалоб белгородцев
Сегодня, 08:15
Городские афиши в Белгороде опустели: мероприятия отменили или дело в чём-то другом?
Сегодня, 11:49
ВСУ пытаются прорваться в Белгородскую область? Что известно
Сегодня, 08:26