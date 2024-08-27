Появились подробности о состоянии раненных во время вчерашнего обстрела белгородцев

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
В понедельник, 26 августа, в городскую больницу № 2 Белгорода поступили четверо пострадавших в результате атак ВСУ мирных жителей. Медики оценивают их состояние как тяжёлое, сообщил заместитель главного врача Евгений Коровяковский.
Напомним, что мужчина и женщина пострадали днём в результате обстрела Шебекино. За медицинской помощью они обратились самостоятельно. Ещё одних жителя и жительницу госпитализировали при повторном обстреле города вечером.
Один человек до сих пор находится в реанимации. У всех — минно-взрывные травмы и в основном повреждения туловища и конечностей.
По словам замруководителя, лечение пациентов согласовали с федеральным центром, переводить их в московские клиники не требуется.