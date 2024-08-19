Работодатели в Шебекино не разрешают уехать белгородцам из города на длительный срок?

Как она объяснила, уехать они собирались на два месяца, однако сегодня им позвонили и сообщили, что покинуть Шебекино её муж может только на две недели, хотя и ему, и его жене сначала разрешили выехать на указанный ими срок. По словам жительницы региона, мужчина добирается на работу по часто обстреливаемой улице Московской: