Работодатели в Шебекино не разрешают уехать белгородцам из города на длительный срок?

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
В вечернем эфире «10 вопросов губернатору» белгородка обратилась к Вячеславу Гладкову с проблемой: ей и мужу, которые работают в Шебекино, работодатели не позволяют выехать из города.
Как она объяснила, уехать они собирались на два месяца, однако сегодня им позвонили и сообщили, что покинуть Шебекино её муж может только на две недели, хотя и ему, и его жене сначала разрешили выехать на указанный ими срок. По словам жительницы региона, мужчина добирается на работу по часто обстреливаемой улице Московской:
«К ним не раз прилетало, да и сама дорога на работу небезопасна».
Губернатор на это ответил, что по данному вопросу следует обратиться к Владимиру Жданову, главе администрации Шебекинского городского округ. Также Гладков пообещал найти для женщины и её мужа работу соответствующую их заработной плате и специализации.
Ранее журналистка Бел.Ру исследовала рынок труба в области и, как оказалось, отток работников из региона ощутим. Люди покидают дома для того, чтобы отправиться в более безопасные места вместе со своими семьями. Белгородцы выезжают из-за оперативной ситуации, однако возвращаются при её улучшение. На данный момент обстановка в области остаётся неспокойной.