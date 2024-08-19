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Published Сегодня, 17:44

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Updated Сегодня, 17:47

Работа

Работодатели в Шебекино не разрешают уехать белгородцам из города на длительный срок?

19 августа 2024, 17:44
Фото: Изображение Midjourney
Работа

Белгородка заявила, что работодатель не разрешает покинуть Шебекино на 2 месяца

Белгородка обратилась к губернатору с проблемой: работодатели не позволяют ей и мужу выехать из города на 2 месяца. Женщина описала опасность дороги на работу в Шебекино, после чего Гладков порекомендовал обратиться к главе округа и пообещал помочь им найти работу в другом месте
Сюжет
Работа

В вечернем эфире «10 вопросов губернатору» белгородка обратилась к Вячеславу Гладкову с проблемой: ей и мужу, которые работают в Шебекино, работодатели не позволяют выехать из города.

Как она объяснила, уехать они собирались на два месяца, однако сегодня им позвонили и сообщили, что покинуть Шебекино её муж может только на две недели, хотя и ему, и его жене сначала разрешили выехать на указанный ими срок. По словам жительницы региона, мужчина добирается на работу по часто обстреливаемой улице Московской:

«К ним не раз прилетало, да и сама дорога на работу небезопасна».

Губернатор на это ответил, что по данному вопросу следует обратиться к Владимиру Жданову, главе администрации Шебекинского городского округ. Также Гладков пообещал найти для женщины и её мужа работу соответствующую их заработной плате и специализации.

Ранее журналистка Бел.Ру исследовала рынок труба в области и, как оказалось, отток работников из региона ощутим. Люди покидают дома для того, чтобы отправиться в более безопасные места вместе со своими семьями. Белгородцы выезжают из-за оперативной ситуации, однако возвращаются при её улучшение. На данный момент обстановка в области остаётся неспокойной.

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