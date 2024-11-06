Из-за ремонта: три автобуса продолжат ездить по изменённому маршруту в Белгороде

Сюжет Ограничение движения

Три маршрута, которые следуют до микрорайона Восточный в Белгороде, продолжат ездить по изменённому маршруту. Им временно пришлось объезжать участок, где ведутся ремонтные работы, но те затянулись, сообщил Организатор пассажирских перевозок в Белгородской области.