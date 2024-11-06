Из-за ремонта: три автобуса продолжат ездить по изменённому маршруту в Белгороде

Posted 6 ноября, 08:45
Published 6 ноября, 08:45
Modified 6 ноября, 08:47
Updated 6 ноября, 08:47
В связи с переносом сроков капитального ремонта дороги на улице Беловская, общественный транспорт будет и дальше временно следовать через Пятницкую улицу.
Это касается следующих маршрутов:
— № 18 «Энергомаш — микрорайон Восточный»;
— № 20 «Спутник — микрорайон Восточный»;
— № 40 «Аэропорт — микрорайон Восточный».
Ограничения будут действовать до окончания ремонтных работ.
Напомним, что из-за атаки украинского дрона на МКД во вторник, 5 ноября, сразу восемь автобусов изменили свой путь следования.