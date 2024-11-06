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Posted 6 ноября, 08:45

Published 6 ноября, 08:45

Modified 6 ноября, 08:47

Updated 6 ноября, 08:47

Из-за ремонта: три автобуса продолжат ездить по изменённому маршруту в Белгороде

Из-за ремонта: три автобуса продолжат ездить по изменённому маршруту в Белгороде

6 ноября 2024, 08:45
Фото: 1MI.
Сюжет
Ограничение движения
Три маршрута, которые следуют до микрорайона Восточный в Белгороде, продолжат ездить по изменённому маршруту. Им временно пришлось объезжать участок, где ведутся ремонтные работы, но те затянулись, сообщил Организатор пассажирских перевозок в Белгородской области.

В связи с переносом сроков капитального ремонта дороги на улице Беловская, общественный транспорт будет и дальше временно следовать через Пятницкую улицу.

Это касается следующих маршрутов:

— № 18 «Энергомаш — микрорайон Восточный»;

— № 20 «Спутник — микрорайон Восточный»;

— № 40 «Аэропорт — микрорайон Восточный».

Ограничения будут действовать до окончания ремонтных работ.

Напомним, что из-за атаки украинского дрона на МКД во вторник, 5 ноября, сразу восемь автобусов изменили свой путь следования.

Временная схема движенияВременная схема движения
Временная схема движения. Фото: Организатор пассажирских перевозок в Белгородской области
Сразу восемь автобусов будет ездить иначе после удара дрона в Белгороде
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Ограничение движения#Капитальный ремонт#Транспорт#Общественный транспорт#Белгород#Улица Беловская#Улица Пятницкая
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