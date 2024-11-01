В Белгороде на одном маршруте заменят автобусы на более вместительные

Posted 1 ноября, 13:24
Published 1 ноября, 13:24
Modified 1 ноября, 13:26
Updated 1 ноября, 13:26
Жители Белгорода пожаловались, что автобусы на маршруте № 129 часто оказываются переполненными, поэтому попросили решить эту проблему. Оказалось, что власти знают об этом.
«Действительно, вопросы повышения класса автобуса на данном маршруте уже стоит: пассажиропоток здесь увеличился. Но в рамках действующего контракта с перевозчиками, который заканчивается 31 января 2025 года, повысить класс автобуса мы не можем по закону», — объяснил глава минтранса региона Сергей Евтушенко.
Несмотря на то, что повысить класс автобуса пока нельзя, власти уже находятся в процессе решения ситуации — в этом поможет новый контракт.
«На сегодняшний день уже идут торги на 2025 год. На маршруте № 129 будут работать новые автобусы среднего класса повышенной вместимости с кондиционерами и низким полом. Прошу ещё немного потерпеть и повторю: в рамках пока ещё действующего контракта мы эти автобусы запустить не можем», — добавил министр.