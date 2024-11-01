В Белгороде на одном маршруте заменят автобусы на более вместительные

«На сегодняшний день уже идут торги на 2025 год. На маршруте № 129 будут работать новые автобусы среднего класса повышенной вместимости с кондиционерами и низким полом. Прошу ещё немного потерпеть и повторю: в рамках пока ещё действующего контракта мы эти автобусы запустить не можем», — добавил министр.