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Posted 1 ноября, 13:24

Published 1 ноября, 13:24

Modified 1 ноября, 13:26

Updated 1 ноября, 13:26

В Белгороде на одном маршруте заменят автобусы на более вместительные

В Белгороде на одном маршруте заменят автобусы на более вместительные

1 ноября 2024, 13:24
Фото: 1MI.
Сюжет
Автобус
Изменения коснутся маршрута № 129. Более вместительный транспорт с кондиционером должны будут пустить на рейс в 2025 году. Подробности сообщил в прямом эфире министр автомобильных дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко.

Жители Белгорода пожаловались, что автобусы на маршруте № 129 часто оказываются переполненными, поэтому попросили решить эту проблему. Оказалось, что власти знают об этом.

«Действительно, вопросы повышения класса автобуса на данном маршруте уже стоит: пассажиропоток здесь увеличился. Но в рамках действующего контракта с перевозчиками, который заканчивается 31 января 2025 года, повысить класс автобуса мы не можем по закону», — объяснил глава минтранса региона Сергей Евтушенко.

Несмотря на то, что повысить класс автобуса пока нельзя, власти уже находятся в процессе решения ситуации — в этом поможет новый контракт.

«На сегодняшний день уже идут торги на 2025 год. На маршруте № 129 будут работать новые автобусы среднего класса повышенной вместимости с кондиционерами и низким полом. Прошу ещё немного потерпеть и повторю: в рамках пока ещё действующего контракта мы эти автобусы запустить не можем», — добавил министр.

Сразу два дня автобусы будут ездить по другому расписанию. В чём дело?
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