Сразу два дня автобусы будут ездить по другому расписанию. В чём дело?

Posted 31 октября, 13:46
Published 31 октября, 13:46
Modified 31 октября, 13:48
Updated 31 октября, 13:48
Эта рабочая неделя станет длинной — вместо пяти дней придётся работать шесть, поскольку понедельник, 4 ноября, поменяли местами с субботой, 2 ноября. Связано это с Днём народного единства, отмечаемого 4-го числа.
Из-за этого изменится график работы и у автобусов: в субботу общественный транспорт будет ездить по расписанию рабочих дней. В понедельник же, наоборот, расписание автобусов будет таким же, как и в выходной день.