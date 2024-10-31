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Posted 31 октября, 13:46

Published 31 октября, 13:46

Modified 31 октября, 13:48

Updated 31 октября, 13:48

Из-за праздника в Белгороде изменят график движения автобусов

Сразу два дня автобусы будут ездить по другому расписанию. В чём дело?

31 октября 2024, 13:46
Фото: 1MI.

Из-за праздника в Белгороде изменят график движения автобусов

Сюжет
Автобус
Белгородцам рассказали, как и в честь чего в Белгороде изменится график движения общественного транспорта. Подробности сообщили в группе «Организатор пассажирских перевозок БО».

Эта рабочая неделя станет длинной — вместо пяти дней придётся работать шесть, поскольку понедельник, 4 ноября, поменяли местами с субботой, 2 ноября. Связано это с Днём народного единства, отмечаемого 4-го числа.

Из-за этого изменится график работы и у автобусов: в субботу общественный транспорт будет ездить по расписанию рабочих дней. В понедельник же, наоборот, расписание автобусов будет таким же, как и в выходной день.

Напомним, что из-за праздника пришлось также поменять расписание поездов.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Автобус#Белгород#Рабочий день#Пассажирский автобус
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