«Налог на яйца» и отмена алиментов: как Сталин заставлял рожать детей?

Несмотря на положительные изменения, до довоенных показателей рождаемости — 6 млн в год стране так и не удалось вернуться. Стоит отметить, что полностью налог на бездетность отменили только когда СССР распался. Система, отменяющая алименты, просуществовала вплоть до середины 1970-х. И только в начале 1980-х придумали и ввели новую систему, существующую до сих пор: за одного ребёнка — 25% заработка, на двух — 33%, на трёх и более — 50%. Тогда же и стали считать отцом тольго того мужчину, которого официально в ЗАГСе вписали в свидетельство о рождении. Даже если мужчина и женщина состояли в браке, но в свидетельстве о рождении ребёнка не был указан отец, то супруг матери не считался отцом и, следовательно, не обязан был платить алименты в случае развода.