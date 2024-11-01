«Налог на яйца» и отмена алиментов: как Сталин заставлял рожать детей?

Posted 1 ноября, 17:46
Published 1 ноября, 17:46
Modified 1 ноября, 17:48
Updated 1 ноября, 17:48
К лету 1944 года стало очевидно, что Великая Отечественная война подходит к концу, и правительство СССР должно было задуматься о послевоенном восстановлении. Главной задачей стала демографическая ситуация: потери страны составили около 35 миллионов человек, и большинство из них были мужчинами. Рождаемость в 1944 году упала до критических уровней, достигнув лишь 2,5 миллиона новорождённых — почти втрое меньше, чем в 1940 году.
Правительство столкнулось с задачей, казавшейся почти неразрешимой. При нехватке мужского населения, материальных трудностях и разрушениях, необходимо было как-то восстановить демографический баланс. Указ 118/11 стал попыткой справиться с этой проблемой, и его последствия до сих пор обсуждаются историками.
Указ 118/11 включал несколько ключевых мер. Во-первых, значительно увеличивались пособия матерям-одиночкам, особенно для тех, чьи дети были рождены вне брака. Во-вторых, вводился налог на бездетность: мужчины и незамужние женщины платили процент от зарплаты в зависимости от количества детей. Этот налог получил в народе название «налог на яйца», поскольку он обременял мужчин, но не касался женщин.
Однако наиболее резким решением стала отмена алиментов. Женщины, родившие вне брака, лишались возможности требовать финансовую поддержку от отцов своих детей. Судебные инстанции не принимали никаких исков о выплатах, и мужчины могли свободно игнорировать свои обязательства.
В условиях острого дефицита мужчин такая мера была вполне разумной с точки зрения государства. Официально разрешить многожёнство власть не могла, а вот создать условия, когда видному мужику можно без последствий «погулять» — вполне.
Через год после введения указа рождаемость в стране возросла почти вдвое — до 4 миллионов новорождённых в 1946 году. Этот рост можно объяснить не только изменением законодательства, но и завершением войны, возвращением солдат с фронта и оптимизмом, который охватил страну. Условия жизни в целом значительно улучшились.
Несмотря на положительные изменения, до довоенных показателей рождаемости — 6 млн в год стране так и не удалось вернуться. Стоит отметить, что полностью налог на бездетность отменили только когда СССР распался. Система, отменяющая алименты, просуществовала вплоть до середины 1970-х. И только в начале 1980-х придумали и ввели новую систему, существующую до сих пор: за одного ребёнка — 25% заработка, на двух — 33%, на трёх и более — 50%. Тогда же и стали считать отцом тольго того мужчину, которого официально в ЗАГСе вписали в свидетельство о рождении. Даже если мужчина и женщина состояли в браке, но в свидетельстве о рождении ребёнка не был указан отец, то супруг матери не считался отцом и, следовательно, не обязан был платить алименты в случае развода.
Сегодня, когда снова поднимаются вопросы о демографической политике, можно провести параллели с теми временами. Современные инициативы о введении «налога на бездетных» и поддержке матерей-одиночек напоминают сталинские меры, однако опыт показывает, что политика, направленная на стимуляцию рождаемости «за деньги», не приводит к желаемым результатам.
Источник: oren.aif.ru