Почти как в Европе: россияне всё позже решаются создать семью

Posted 31 октября, 17:25
Published 31 октября, 17:25
Modified 31 октября, 17:27
Updated 31 октября, 17:27
За последние четыре года в России значительно выросло число заключаемых браков, несмотря на меняющиеся социальные и экономические условия.
В течение только первых десяти месяцев 2024 года в стране было заключено 2 154 941 браков, что почти на 500 тысяч меньше, чем за весь прошлый год. В 2023 году в России было зарегистрировано 2 615 218 браков, что превысило показатели предыдущих лет. В 2022 году количество браков составило 1 827 731, а в 2021 году — 1 114 160. Если темпы не спадут, рекорд прошлого года должен быть побит.
Средний возраст невесты в России в 2024 году составил 32,2 года, а жениха — 34,3 года. В сравнении с прошлым годом, средний возраст невест увеличился с 31,9 до 32,2. В то же время возраст женихов увеличился с 34 до 34,3 года.
Интересно проследить, как менялся возраст в последние годы. В 2022 году средний возраст невест составлял 31,3 года, женихов — 33,3 года, а в 2021 году — 30,7 и 32,9 года соответственно.
Таким образом, в России наблюдается общий тренд к повышению возраста вступления в брак.
Устойчивый показатель, отмеченный в статистике ЗАГСа, — это процент повторных браков, который остался на уровне 32% с 2021 года, за исключением 2022 года, когда он ненадолго вырос до 33%. В 2024 году этот показатель вновь составляет 32%, что говорит о неизменной пропорции повторных союзов среди всех заключаемых браков.