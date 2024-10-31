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Posted 31 октября, 17:25

Published 31 октября, 17:25

Modified 31 октября, 17:27

Updated 31 октября, 17:27

Почти как в Европе: россияне всё позже решаются создать семью

Почти как в Европе: россияне всё позже решаются создать семью

31 октября 2024, 17:25
Фото: 1MI.
С 2021 года количество заключаемых браков в России выросло, как и возраст молодожёнов. Однако количество повторных браков осталось неизменным. Соответствующие данные предоставил Информационно-аналитический портал «Реестр ЗАГС».

Рекордный прирост браков

За последние четыре года в России значительно выросло число заключаемых браков, несмотря на меняющиеся социальные и экономические условия.

В течение только первых десяти месяцев 2024 года в стране было заключено 2 154 941 браков, что почти на 500 тысяч меньше, чем за весь прошлый год. В 2023 году в России было зарегистрировано 2 615 218 браков, что превысило показатели предыдущих лет. В 2022 году количество браков составило 1 827 731, а в 2021 году — 1 114 160. Если темпы не спадут, рекорд прошлого года должен быть побит.

Новая возрастная тенденция

Средний возраст невесты в России в 2024 году составил 32,2 года, а жениха — 34,3 года. В сравнении с прошлым годом, средний возраст невест увеличился с 31,9 до 32,2. В то же время возраст женихов увеличился с 34 до 34,3 года.

Интересно проследить, как менялся возраст в последние годы. В 2022 году средний возраст невест составлял 31,3 года, женихов — 33,3 года, а в 2021 году — 30,7 и 32,9 года соответственно.

Таким образом, в России наблюдается общий тренд к повышению возраста вступления в брак.

Повторные браки: стабильность на фоне изменений

Устойчивый показатель, отмеченный в статистике ЗАГСа, — это процент повторных браков, который остался на уровне 32% с 2021 года, за исключением 2022 года, когда он ненадолго вырос до 33%. В 2024 году этот показатель вновь составляет 32%, что говорит о неизменной пропорции повторных союзов среди всех заключаемых браков.

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