Почти как в Европе: россияне всё позже решаются создать семью

В течение только первых десяти месяцев 2024 года в стране было заключено 2 154 941 браков, что почти на 500 тысяч меньше, чем за весь прошлый год. В 2023 году в России было зарегистрировано 2 615 218 браков, что превысило показатели предыдущих лет. В 2022 году количество браков составило 1 827 731, а в 2021 году — 1 114 160. Если темпы не спадут, рекорд прошлого года должен быть побит.