Идите к Дурову: зачатым в пробирке детям отказали в пенсии по потере кормильца

«Смерть супруга случилась внезапно, он не пережил запланированную операцию. Для меня было огромным счастьем то, что мы сохранили его репродуктивные клетки. Оба — и муж, и мои родители — согласились на проведение ЭКО с его клетками», — цитирует РАПСИ слова истца. Мария рассказала, что после ухода супруга у неё остались средства. Она использовала их на процедуру ЭКО и обеспечение первых месяцев жизни детей.