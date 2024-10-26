Идите к Дурову: зачатым в пробирке детям отказали в пенсии по потере кормильца

Posted 26 октября, 14:06
Published 26 октября, 14:06
Modified 26 октября, 14:09
Updated 26 октября, 14:09
Причиной разбирательства в суде стал запрос матери двойняшек из Санкт-Петербурга Марии Щ. Она обратилась для получения помощи, однако государственные служащие отказали её малышам в выплате денег по потере кормильца.
Выяснилось, что женщина прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в 2016 году, уже после ухода мужа. Прежде чем он скончался, пара несколько лет пыталась завести детей. Она обращалась к врачам, которые помогли ей сохранить репродуктивные клетки.
«Смерть супруга случилась внезапно, он не пережил запланированную операцию. Для меня было огромным счастьем то, что мы сохранили его репродуктивные клетки. Оба — и муж, и мои родители — согласились на проведение ЭКО с его клетками», — цитирует РАПСИ слова истца. Мария рассказала, что после ухода супруга у неё остались средства. Она использовала их на процедуру ЭКО и обеспечение первых месяцев жизни детей.
Суд пришёл к выводу, что женщина, ставшая матерью через более чем 300 дней после кончины мужа, не имеет права на государственную поддержку для детей по случаю утраты кормильца
Когда финансы иссякли, Мария приняла решение обратиться за пенсией по потере кормильца для детей. Тем не менее чиновники заявили, что так как двойняшки родились спустя более 300 дней после ухода отца, то он не является их «кормильцем», и поэтому отказали в назначении пособия матери.
Мария не согласилась с таким решением и обжаловала действия чиновников в Конституционном суде. Она пояснила, что обеспечивала детей, в том числе используя средства, оставшиеся после смерти мужа. Истец попросила суд проверить законность положений Федерального закона «О страховых пенсиях», касающихся получения пособия в подобных обстоятельствах.
Она отметила, что действующая норма лишает права на получение пособия по случаю потери кормильца детей, зачатых с помощью медицинских технологий после ухода родителя.
Представители Совета Федерации, Госдумы и Генпрокуратуры выразили поддержку позиции истца. Однако представитель правительства РФ в КС Михаил Барщевский, хотя выразил поддержку истцу, высказал возражение.
«Мы все читаем новости. Недавно Павел Дуров заявил, что передал свои биологические материалы, чтобы стать отцом более 100 детей», — напомнил Барщевский.
Он пояснил, что это может стать поводом для злоупотреблений со стороны матерей, которые целенаправленно прибегли к процедуре ЭКО.
Его заявление вызвало недовольство в интернете. Пользователи отметили, что государство, стремящееся увеличить рождаемость и заявляющее о заботе о детях, не должно лишать сирот права на государственную поддержку.
Участники судебного процесса отметили, что необходимо внести изменения в действующее российское законодательство, чтобы не нарушать права детей, рожденных с помощью процедуры ЭКО после ухода родителя.
Суть в том, что после объявления частичной мобилизации в 2022 году в России многие клиники, специализирующиеся на репродуктивных технологиях, предложили мобилизованным перед отправкой на фронт заморозить свои клетки. Если боец погибнет, то его партнерша при желании сможет воспользоваться сохраненным материалом и родить детей от него.
Как рассказала юрист Анна Смирнова, особенность спора заключается в том, что от его разрешения зависят судьбы многих уже рождённых и будущих детей.